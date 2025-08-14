Taylor Swift anunció su nuevo álbum musical
La cantante dio detalles de "The Life of a Showgirl", que se presentará el 3 de octubre.
Taylor Swift sorprendió a sus fans al revelar las primeras fotos conceptuales, la fecha de lanzamiento, el listado completo de canciones y una colaboración con Sabrina Carpenter para su próximo álbum, The Life of a Showgirl.
La cantante, de 35 años, dio la noticia el miércoles por la noche a través de su página web y en el podcast New Heights, conducido por su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce. Poco antes de que el episodio saliera al aire, Swift publicó en Instagram que el disco estará disponible el 3 de octubre. “Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum: The Life of a Showgirl. Disponible el 3 de octubre”, escribió junto a la portada, donde se la ve con un vestido verde brillante de vedette, posando en el agua.
La artista también presentó las portadas de las cuatro ediciones físicas del álbum y dio a conocer el tracklist completo de las 12 canciones. Entre ellas se incluye el tema homónimo, en el que participa Sabrina Carpenter, de 26 años. La producción del disco estuvo a cargo de Swift junto a Max Martin y Shellback.
Lista de canciones de The Life of a Showgirl
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin the Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- CANCELLED!
- Honey
- The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)
En medio de los anuncios, Swift compartió un momento personal vinculado a la recuperación de los masters de su catálogo musical. “Pensaba en no ser dueña de mi música a diario… Era un pensamiento intrusivo. Un par de meses después del Super Bowl en Kansas City, recibí una llamada de mi madre: ‘Ya tienes tu música’. Me tiré al suelo de forma dramática, llorando a mares. Me dije: ‘Ve a decírselo a Travis con normalidad’. Él estaba jugando videojuegos… Y ahí, llorando desconsoladamente, le conté. Esto me cambió la vida”.
Con este lanzamiento, Swift suma su 12º álbum de estudio y promete una nueva era artística que combina glamour, narrativa cinematográfica y colaboraciones de alto perfil.