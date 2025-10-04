Taylor Swift estrenó su 12º álbum de estudio, The Life of a Showgirl, un trabajo que marca un giro respecto a sus últimos discos y la muestra más luminosa, confiada y explosiva. Con producción de Max Martin y Shellback, el material -lanzado en las últimas hora de Nueva York- combina introspección y pop directo en 12 canciones que recorren el amor, el matrimonio, la fama y también viejas heridas de la industria.

“Es un autorretrato de mi vida más feliz y caótica”, dijo la cantante de 35 años, quien compartió en Instagram fotos caracterizada como corista y celebró la publicación con sus seguidores. En entrevistas recientes, contó que su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce, fue el primero en escuchar el disco.

Entre los temas destacados, Wish List refleja su costado más doméstico y soñador; The Fate of Ophelia retoma referencias shakespearianas para hablar de resiliencia; mientras que Father Figure apunta a viejas traiciones en la industria, con un guiño que muchos fans interpretan hacia Scooter Braun. También sorprende Cancelled!, que juega con el concepto de la cultura de la cancelación, y Actually Romantic, canción que desató especulaciones por una supuesta respuesta a Charli XCX.

El lanzamiento incluye además un evento global en cines, donde los fans celebran vestidos de naranja, el color elegido por Swift para esta era. La artista cierra así un recorrido que la llevó por la melancolía de Folklore y Evermore, la nocturnidad de Midnights y la crudeza de The Tortured Poets Department, para abrir paso a un disco más vibrante, teatral y confesional.

Con The Life of a Showgirl, Taylor Swift confirma que cada etapa de su carrera no solo reinventa su sonido, sino también la conversación cultural que la rodea.