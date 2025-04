Teatro premiado para disfrutar en una tarde otoñal

Este jueves, Adrián Tejada recibió en los estudios de Canal 13 San Juan a dos artistas locales que llegaron para hablar del teatro local y además, para realizar una invitación impostergable dentro de la agenda cultural.

Milenka Rupcik y Mariano Carrión relataron al conductor sobre la puesta del fin de semana: “Nosotros ganamos el Festival provincial de teatro, también conocido como Teatrina, que nos invitó a participar del Nacional que fue en Catamarca y La Rioja, ese fue parte del recorrido que hemos transitado”, comentó Carrión.

Por su parte Milenka sumó: “También destacar que es una obra que sigue funcionando a pesar de los años, seguimos haciéndola y para nosotros eso es un gran logro porque nos hace trabajar de lo que nos gusta y poder sostenerlo es un montón. Por eso los invitamos a todos a que nos acompañen este viernes 4 de abril, a las 18.30 horas en el Chalet Cantoni”.

“Viajamos y los festivales locales también los aprovechamos. Hemos conocido gente de otras provincias que se dedican a lo mismo y siempre están las ganas de viajar y de generar estas redes que son tan hermosas que nos ofrece el teatro, como una comunidad muy grande a lo largo del país y que siempre ha sido muy federal y , ahora nos adaptamos a la situación del momento porque no queda otra".

Los invitados además, no dudaron en compartir sus opiniones sobre la actividad teatral en la provincia: "No hay novedades que se vaya a celebrar la Fiesta Nacional del Teatro, que es la instancia que siempre ha convocado el INT, los cargos de la provincia ya no existen y no tenemos representantes en este momento, y hay incertidumbre con respecto a los subsidios”.

“En San Juan, la comunidad teatral es muy generosa entre quienes la integran. Nos conocemos de años y, cada vez que surge una posibilidad gestionamos con los chicos del Chalet Cantoni, nos abren las puertas y nos ofrecen todo. A nivel provincial yo destaco esa comunidad en la que nos apoyamos”, comenzó diciendo la actriz.

Luego sumó: “Nosotros, en la obra ‘La duela del Santo’ armamos nuestros propio pozo, un fondo para próximos viajes. Lo que nosotros cobramos en las funciones lo vamos guardando y esa es nuestra gestión”, dijo Rupcic.

Acerca de la actividad teatral en general, Milenka aseguró: “En poco tiempo habrá otro festival autogestionado que será de clown en donde se van a presentar obras como ‘Cubo’, ‘Teatro tomado’. Todo esto y otras actividades se gestiona internamente y hacemos teatro comunitario”.

El Dato

Obra: La Dueña del Santo

Viernes 4 de abril a las 18.30 hs

Chalet Cantoni

Entrada anticipada $6.000 | Contacto al 2646278625 o al link: wa.link/nk0mel (Entrada en puerta: $ 7000).