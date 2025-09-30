Thiago Sánchez: «Siento una gran emoción por poder representar a San Juan»

Nadie puede negar que en San Juan el talento y el amor por el arte son moneda corriente. Tal es así que, recientemente Thiago Sánchez resultó ganador para representar a la provincia en el Festival Nacional de Malambo en Laborde.

Entrevistado por Canal 13 San Juan, el joven artista comentó: “Es un orgullo enorme. Estoy feliz por los resultados y siento una emoción grande por poder representar a la provincia en enero. Ya lo hice en 2023 y 2024 cuando saqué mención y el año pasado, estando en la final, quedamos terceros. Es un gran trabajo en todo el año, con mi equipo”, aseguró el joven.

Acerca de su elección comentó: “Competí contra otro chico, Santiago Manrique, fuimos dos solamente y a la noche conocimos los resultados. En el jurado estuvo Ernesto Tito Dïaz, campeón de Malambo y eso fue muy bueno. Voy a representar a San Juan en la categoría juvenil especial”, destacó el bailarín que comenzó sus estudios a los 4 años de edad.

Con respecto a la preparación para el gran festival cordobés -que se desarrollará del 11 al 17 de enero de 2026 en la provincia de Córdoba-, Thiago cerró diciendo: “La preparación sigue a full, con entrenamientos y ensayos hasta enero para representar a San Juan”.

Todos los seleccionados

• Malambo Mayor: Adrián Funes

• Malambo Juvenil Especial: Thiago Sánchez

• Malambo Juvenil: Sergio Godoy

• Malambo Menor: Juan Pablo Arredondo

• Malambo Infantil: Bautista Funes

• Malambo Veterano: Juan Carlos Aguilera

• Malambo de Contrapunto a Mejor Mudanza: Gastón Carrizo

Categorías grupales

• Cuarteto Combinado de Malambo: Olivera, Divlaci, Godoy y Tejada

• Cuarteto Combinado de Malambo Menor: Luján, Robledo, Nievas y Corzo

• Conjunto de Danza: El Cuyum

• Pareja de Danza: Federico Tria y Guadalupe Jaime.

Además, fueron seleccionados, María de los Ángeles Bravo, como Paisana Mayor; Franco Pacheco, en solita de canto; Esteban Fernández y Melina Alberto, en dúo de Canto y Ana Paula Anzor, como locutora/animadora.