Disney+ sumó a su catálogo Quebranto, un drama de suspenso que en pocos días se convirtió en uno de los estrenos más comentados de la plataforma. La ficción, protagonizada por Tini Stoessel, está compuesta por seis episodios y fue filmada en gran parte en México, con una trama cargada de secretos familiares, tensión psicológica y giros inesperados.

La sinopsis oficial adelanta que la historia “sigue a una joven que, decidida a descubrir la verdad sobre su familia biológica, se ve envuelta en una peligrosa red de secretos y revelaciones que pondrán a prueba todo lo que creía saber sobre su pasado”.

Tini Stoessel, en clave dramática

La cantante y actriz argentina encarna a Miranda Sanguinetti, una talentosa pianista que sufre trastornos de ansiedad vinculados a las dudas sobre su origen. Adoptada en México y criada en Argentina, Miranda decide regresar al país donde nació para conocer la verdad sobre su identidad. Con este papel, Stoessel regresa a la actuación después del fenómeno global que significó Violetta, la tira juvenil de Disney Channel que la catapultó a la fama, y de sus participaciones en Patito feo y Soy Luna.

Con Quebranto, Disney+ apuesta a una narrativa adulta y cargada de tensión, que combina el drama familiar con el suspenso psicológico, y que también marca el regreso de Tini Stoessel a la pantalla como protagonista de una historia completamente distinta a los proyectos juveniles que la hicieron conocida en todo el mundo.