El Coro Nuevos Vientos y la Orquesta Escuela Municipal de Albardón se unen en un concierto especial para celebrar el Día del Niño. El evento, que se realizará el próximo martes 19 de agosto a las 21 en la sala principal del Auditorio Juan Victoria, busca tender un puente entre las infancias de ayer y hoy a través de la música.

El repertorio, pensado para el disfrute en familia, promete un viaje a través de melodías que han acompañado a generaciones, incluyendo desde clásicos boleros hasta conmovedores negro spirituals.

La iniciativa no solo celebra a los más pequeños, sino que también tiene un fin solidario. La recaudación del concierto se destinará a financiar el viaje del Coro Nuevos Vientos a Mar del Plata, donde en octubre participarán del Festival Coral de Adultos “Por qué cantamos”.

Con más de 15 años de trayectoria, el coro está compuesto por alrededor de 45 integrantes, en su mayoría adultos mayores de entre 40 y 84 años. Pese a no contar con una sede propia y ensayar de manera autogestionada en los Espacios Compartidos del Ferro, el grupo ha llevado su música por diversas provincias del país y ha participado en eventos de gran relevancia, como la interpretación de la Misa Criolla en la explanada de la Catedral.

Concierto solidario

La música y la solidaridad se unirán en un emotivo evento este miércoles 20 de agosto, a las 21 horas, en el Auditorio Juan Victoria. El Ciclo de Música de Cámara presentará un concierto benéfico con un objetivo claro: llevar alegría a los niños del Servicio de Oncopediatría del Hospital de Niños, según contaron detalle, Federica y Gabriel, dos de los organizadores en Compacto Trece.

La entrada al concierto es gratuita, pero Federica indicó que el objetivo es que a los asistentes colaboren con una donación. En esta ocasión, se recibirán juguetes nuevos para asegurar la higiene de los pacientes, que están inmunocomprometidos. Además, se aceptarán elementos de arte como lápices, plastilina, plasticolas de colores, témperas y acuarelas, que serán utilizados en los talleres artísticos del hospital.

Todo lo recaudado será destinado a los niños y niñas que se encuentran internados por diversos motivos en el Hospital de Niños, buscando no solo proveerles de materiales recreativos, sino también brindarles un momento de esparcimiento y esperanza en medio de su tratamiento.