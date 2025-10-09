Una inmersión a ciegas: «El lado oscuro vinilos» repasa el mítico Oktubre de Los Redondos

Los amantes de la música están invitados a afinar el oído y apagar la vista. El ciclo "El Lado Oscuro Vinilos", una propuesta que conjuga el formato vintage del vinilo con la experiencia sensorial, dedicará sus próximas dos noches al icónico álbum Oktubre de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.

El proyecto nació a mediados de año de la mano de dos amigos, el coleccionista Enzo Carrizo Saavedra y Maxi Almerich dueño de Molleja Studio. La premisa es simple pero poderosa: escuchar un disco de vinilo completo en la oscuridad absoluta.

Entrevistado por Diario 13 San Juan, Enzo comentó: "La idea es llevarlos de vuelta a como se escuchaba la música antes. La experiencia se basa en que los asistentes se ubican en butacas, en completa oscuridad se escucha el disco y se afina el sentido del oído, encontrando otros sonidos y matices que usualmente se pasan por alto."

El ciclo ya ha rendido tributo a gigantes como Pink Floyd, Spinetta, Gustavo Cerati y Los Beatles, consolidándose como un espacio de aceptación y una experiencia distinta para redescubrir obras esenciales de la música.

El valor de Oktubre en la vivencia de un fanático

En esta sexta edición, el homenaje a Los Redondos contará con un orador de lujo: el músico local Fernando Aguilera, ex líder de Roxana Porchellana y voz en Los Energúmenos en la actualidad. Su rol será guiar al público a través del disco más allá de lo técnico, centrándose en el impacto emocional y generacional del álbum de 1986.

Aguilera comentó la singularidad del evento: "Es muy loca la idea porque se hace la presentación, que es lo que me toca, y luego se apagan las luces. En este evento, el único sentido activado y estimulado es el oído."

El músico adelantó que su oratoria se centrará en lo que significó escuchar Oktubre por primera vez en 1991, abordando "lo emocional" y el "valor" que la obra cargó para esa generación. "Hablaré de las nueve canciones sin poder dejar a ninguna afuera. Hablaré de lo que nos causó a muchos por primera vez", afirmó.

La cita es este jueves 9 (entradas agotadas) y viernes 10 de octubre, a las 22 horas, en Molleja Studio (9 de Julio Este 322). "El Lado Oscuro Vinilos" promete ser una inmersión profunda y nostálgica en uno de los pilares del rock nacional.

