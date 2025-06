Una obra del Museo Franklin Rawson viaja a Chicago para integrar una muestra internacional

Por primera vez en su historia, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBAFR) realiza el préstamo de una obra de su colección para una exposición internacional de gran importancia.

Gracias a gestiones conjuntas con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, una acuarela del artista argentino Jorge Larco forma parte de la muestra The First Homosexuals: The Birth of a New Identity, 1869–1939 (“Los primeros homosexuales: el nacimiento de una nueva identidad, 1869–1939”), que se exhibe en Alphawood Exhibitions, en Chicago (Estados Unidos), hasta el 26 de julio de 2025.

La obra seleccionada es Marinero (1939), una delicada acuarela de Larco, exponente clave del arte argentino del siglo XX. Esta pieza se suma a una exhibición histórica que reúne más de 300 obras de 125 artistas provenientes de más de 100 museos y colecciones privadas de todo el mundo. La muestra, organizada por el reconocido historiador del arte y activista Jonathan D. Katz junto al curador Johnny Willis, fue preparada durante siete años y ocupa los tres pisos del emblemático edificio Wrightwood 659, sede de Alphawood Foundation.

Antes de ser enviada, la obra fue intervenida por el equipo de Conservación y Restauración del MPBAFR, que realizó tareas de limpieza, recambio de marco y el acondicionamiento necesario para su traslado internacional, respetando los protocolos de conservación establecidos por la Alianza Americana de Museos.

La exposición propone una revisión inédita sobre cómo el arte contribuyó a la conformación de nuevas identidades sexuales y de género en las primeras décadas del siglo XX. Se trata de la primera muestra que explora el surgimiento de una sensibilidad homosexual moderna desde una perspectiva global, y está acompañada por un catálogo con ensayos de 23 especialistas internacionales.

Este préstamo marca un hito institucional para el museo sanjuanino, posicionando su patrimonio artístico en el circuito global y destacando la relevancia de los artistas argentinos en discusiones culturales y sociales de alcance internacional.

Datos de la obra

Autor: Jorge Larco (Buenos Aires, 1897- 1967)

Título: Marinero

Año: 1939

Técnica: Acuarela sobre papel

Medidas: 69 x 50 cm