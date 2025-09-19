Variada y atractiva agenda cultural

Llegó el fin de semana y, como sucede siempre, la agenda cultural se renueva y se presenta cada vez más atractiva sumándole la llegada de la estación más linda del año: la primavera.

Viernes 19 de septiembre

11.00 a 15.00 y de 18.00 a 22.00 horas. 20° Aniversario del Certamen Internacional ALDANZAR en el Teatro Sarmiento (Danza libre y Clásica). Entradas en boletería el día de cada función.

18.00 horas. Workshop gratuito de DJing inicial con compacteras, a cargo de Marcos Mas (MARK +). Formulario de inscripción.

19.00 horas. Inauguración + Proyección de Cortos de Trabajos de estudiantes de Artes Visuales de la FFHA en el Foyer Museo Franklin Rawson. Entrada libre y gratuita.

21.00 horas. Sym- phonia Cine mudo sonorizado en el Museo Franklin Rawson. Venta de entradas en la puerta del Museo a $7000.

21.00 horas. “Canciones para llorar” con Eli Domínguez en el Espacio Franklin Teatro de Arte. Link de entradas anticipadas. Contacto para entradas anticipadas.

21.00 horas. “Tácito Imperfecto” protagonizada por Enrique Federman en la Sala TeS. Link de entradas anticipadas.

21.30 horas. Concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. Pablo Cordonet vuelve a San Juan con “MULTIVERSO” en la Sala Z. Link de entradas anticipadas.

22.00 horas. Descontroladas, un Stand Up show en Lawn Tenis Club. Reserva de entradas anticipadas 264 469 1609 o 264550 3880.

22.00 horas. Acústico de Luis Corradi y Adrian Romero en La Kelita. Reservas 2644194896.

23.30 horas. La Bestia Rock conmemora a Ricardo Iorio en Rawson en el Bar de Titi. Entradas anticipadas 2646615477.

Sábado 20 de septiembre

9.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. 20° Aniversario del Certamen Internacional ALDANZAR en el Teatro Sarmiento (Danza Clásica y contemporánea). Entradas en boletería el día de cada función.

15.00 horas. Festejo por el Día de la Primavera en la Estación San Martín. Entrada libre y gratuita.

19.00 horas. VIBRA ALTERNA Vol. II con Mama Ordan y Rumba Camión. Entrada gratuita.

20.00 horas. Festival Rockea San Juan con Livonia, Buena Cacería y más bandas en Brunder (Ruta 40 y Calle 12, Pocito). Entradas al 2644504184.

21.00 horas. Show de Impro para festejar la primavera. Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. Gala de Música de Cámara y Arias de Ópera en el Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

21.30 horas. Nueva función de “La Parte Sumergida” en el Espacio Franklin Teatro de Arte. Entradas al 2645059498.

21.30 horas. Concierto de jazz “Sin Fronteras Sonoras”. Entradas en boletería.

Domingo 21 de septiembre

10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. 20° Aniversario del Certamen Internacional ALDANZAR en el Teatro Sarmiento (Danza Contemporáneo). Entradas en boletería el día de cada función.

20.00 horas. Música con el ciclo “Escuchame una cosita” en cervecería Donata. Entrada libre y gratuita.

