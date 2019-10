San Juan sumó nuevas medallas en la penúltima jornada de los Juegos Evita

Cerró la penúltima jornada de los Juegos Evita nacionales en Mar del Plata. Mañana en horas de la mañana se definirán los deportes que faltan completar sus puestos finales y posterior al almuerzo, la delegación sanjuanina emprenderá el regreso a San Juan, calculando la llegada al Estadio Aldo Cantoni para el sábado, entre las 10 y las 14 hs.



Los resultados registrados hoy fueron los siguientes:

► Acuatlón

Hoy se disputaron las competencias individuales en Sub 14 y Sub 16 en ambas ramas, con una buena cosecha de medallas para los chicos sanjuaninos. En Sub 14 Luciano Frías se quedó con la medalla de BRONCE, mientras que Juan Cruz Sánchez, finalizó en 5º puesto. Entre las chicas, Daiana Frías finalizó 11º y Lucila Robledo 14º

En Sub 16, Thomás Castañeda, se adjudicó el ORO, mientras que Facundo Ramos finalizó 22º.

ORO – Sub 16 individual masculino – Thomás Castañeda

BRONCE – Sub 14 individual masculino – Luciano Frías

► Ajedrez

Los resultados registrados hoy fueron los siguientes:

Sub 14 Mixto - San Juan 1 ½ – Neuquén 4 ½

Sub 16 Mixto - San Juan 2 – Neuquén 3

► Atletismo

En el día de hoy, se dieron los siguientes resultados:

Sub 14 femenino

80 mts Final - Ana Paula Salinas 8º puesto, logrando también la clasificación para la final 150 mts Series – Ana Paula salinas clasificó a la Final que se disputará mañana. En la 2000 mts series - Luciana Montiveros 9º puesto no pasa a la final

3000 mts marcha Final - Ángeles Flores puesto 12º

Martillo final - Candela Quiroga puesto 9º

Salto en alto serie - Ángela Cortez 6º puesto - clasificó a la final

Sub 17 femenino

BRONCE Julieta Molina. 3000mts Marcha y 4º puesto para María Cecilia García

100 mts final – Fernanda Illanes

2000 mts serie – María Agustina Ontiveros puesto 9º no clasificó a la final

Salto Triple Final – María Victoria Agüero puesto 5º

Disco serie – Lucía Marín puesto 14º no clasificó a la Final

Sub 15 Masculino

150 mts serie – Elías Alaniz puesto 7º no clasificó a la final

2000 mts serie – Enrique Fernández puesto 3º clasificó a la final

Luciano Guevara puesto 13º no clasificó a la final

4000 mts marcha final – Francisco Tello puesto 7º

Bala serie – Bruno Pereyra puesto 12º no clasificó a la final

Jabalina serie – José Figueroa puesto 16º no clasificó a la final

Bruno Pereyra puesto 7º no clasificó a la final

Sub 17 masculino

3000 mts serie – Ignacio Carrizo puesto 7º no clasificó a la final

Elías Montiveros puesto 14º no clasificó a la final

4000 mts Marcha final – Hugo Polican – puesto 6º

Salto en Alto serie – Kévin Aguirrez puesto 11º no clasificó a la final

Jabalina serie – Carlos Rivero puesto 17º no clasificó a la final

Pablo López puesto 7º no clasificó a la final

► Atletismo adaptado

Otra jornada con gran cosecha de medallas para el atletismo adaptado en la jornada de hoy, que detallamos a continuación:

ORO - Javier Rodas – 1500 mts intelectual

ORO - Bruno Martínez – 80 mts motor

ORO - Rodrigo Castro 80 mts PC (Parálisis Cerebral)

ORO - Esteban Vallejo – salto en largo ciego

ORO - Marcos Berenguer – Lanzamiento de bala motor

ORO - Esteban Vallejo – 100 mts Ciego

PLATA - Milagros Argüello – Lanzamiento de bala PC

PLATA - Brian Castro – 150 mts ciegos

PLATA - Milagros Castro – Salto en Largo Ciego

PLATA - Ivo Carrizo – Lanzamiento de bala motor

PLATA - Kevin Tello – 100 mts motor

PLATA - Cristian Jofré – 100 mts PC

BRONCE - Sofía Rojas - Lanzamiento de bala ciegos

BRONCE - Karen Vera – 80 mts PC

BRONCE - Milagros Castro – 100 mts ciego

BRONCE - Karen Videla – 100 mts motor

BRONCE - Cristian Jofré – lanzamiento bala PC

BRONCE - Joaquín Parra – Lanzamiento Bala PC

BRONCE - Santiago Nieva – 100 mts Motor

► Básquet 3x3

Sub 14 Femenino – San Juan 3 – Buenos Aires 14 – San Juan puesto 18º

Sub 14 Masculino – San Juan 16 – Santa Cruz 6 – San Juan puesto 9º

Sub 16 Masculino – San Juan 14 – Tucumán 12 – San Juan puesto 19º

Sub 16 Femenino – San Juan 3 – Catamarca 8 – San Juan puesto 22º

► Básquet 5x5

Solo el sub 15 femenino terminó su participación en el puesto 21º. El resto de las categorías deben finalizar su participación en la última jornada de mañana para definir su puesto final. Los resultados de hoy, fueron los siguientes:

Sub 17 Masculino – San Juan 75 – Tierra del Fuego 63

Sub 15 Femenino – San Juan 71 - Catamarca 21

Sub 15 Femenino – San Juan 49 - Formosa 11 – San Juan puesto 21º

Sub 15 Masculino - San Juan 62 - Chubut 63

Sub 17 Femenino – San Juan 19 - CABA 85

► Básquet adaptado

Otra medalla para la cosecha del deporte adaptado que destaca en los deportes de conjunto, llegando en todos a la definición de medallas. El básquet adaptado derrotó en semifinales a CABA y se quedó con la medalla de bronce

BRONCE – San Juan 6 – CABA 5

► Boccia

Final de la actividad para Mayra Fuentes que fue la sanjuanina que llegó a las instancias finales, no pudiendo quedarse con el bronce, ocupó el 4º lugar

► Boxeo:

Valentina Fernández le ganó por puntos a la Correntina Luciana Blanco en 48 kg. y se aseguró el pasaje a la final en donde enfrentará a la mendocina Lucía García por el oro de la categoría.

Gabriela Paez ganó por weight over, o sea si ruval no dio el peso en la previa de la pelea, asegurando su paso a la final y la medalla de plata. Mañana irá por el oro enfrentando a la chaqueña Olga González.

► Cestoball

Los resultados registrados hoy fueron los siguientes, en las finales de slalom y velocidad, son los siguientes:

Sub 14 Femenino

30º Maelle Joliat Ordines

33º Carolina Pyckenhayn

Sub 14 Masculino

27º Ramiro Torraga

40º Francisco Farías

53º Pablo Aguilar

56º Jeremías Aguilar

► Cestoball

San Juan logró salir victorioso frente a Chubut y de esta manera mañana buscará el 11º lugar final.

San Juan 32 - Chubut 20

► Fútbol 11:

Sub 14 Masculino - San Juan 1 - Santa Fe 2

Sub 16 Masculino – San Juan 2 – Chaco 0

► Fútbol 7

El sub 14 ya terminó su participación, mientras que el sub 16 deberá definir mañana el 9º y 10º lugar. Los resultados de hoy fueron los siguientes:

Sub 14 femenino – San Juan 1 (1) - Córdoba 1 (2)

Sub 14 femenino – San Juan 3 – La Pampa 1 – San Juan puesto 21º

Sub 16 femenino – San Juan 4 - Santiago del Estero 0

► Goalball:

El equipo sanjuanino cerró los juegos Evita con una medalla de Plata, cayendo con Buenos Aires en la final, cerrando otra excelente actuación, con Mateo Álvarez, Joel Bustos, Milagros Dominguez y Gustavo Fernández

PLATA – San Juan 4 – Buenos Aires 14

► Handball

Los equipos sanjuaninos de handball, debe seguir disputando su clasificación final en la última jornada de mañana. Ya sin chances de medulla, los resultados de hoy, fueron los siguientes:

Sub 14 Femenino – San Juan 12 - Jujuy 21

Sub 16 Femenino – San Juan 10 - Rio Negro 19

Sub 14 Masculino – San Juan 17 - CABA 33

Sub 16 Masculino– San Juan 26 - Chubut 25

► Hockey sobre Césped

Todos los equipos deben definir mañana su puesto final, a excepción deñ sub 16 masculino que finalizó hoy su participación en el puesto 20º. Los resultados registrados en la jornada de hoy, fueron los siguientes:

Sub 14 Femenino – San Juan 1 – Córdoba 0

Sub 16 Femenino – San Juan 2 – Misiones 4

Sub 14 Masculino– San Juan 2 - Neuquén 1

Sub 16 Masculino – San Juan 1 - Tierra del Fuego 3

Sub 16 Masculino – San Juan 1 (1) – Misiones 1 (2) – San Juan puesto 20º

► Judo

Los resultados registrados en la penúltima jornada de hoy, son los siguientes:

53 kg - Agostina Santander - puesto 15 º

64 kg - Florencia Dias - puesto 15º

48 kg - Fabricio Funes – puesto 15 º

48 kg - Bautista Riveros – puesto 12º

58 kg - Ignacio Muñoz – clasificó para luchar por la medalla de bronce – 10:30 hs

► Levantamiento Olímpico

Los resultados que se registraron hoy para los chicos sanjuaninos, fueron los siguientes:

Sub 15 femenino

55 kg - Micaela Grieve 7º puesto

64 kg – Rocío Montaño 8º puesto

+ 64 kg – Yanira Ghastin Faella 10º puesto

Sub 15 masculino

55 kg – Ignacio Escuela 7º puesto

67 kg – Santiago Díaz 10º puesto

73 kg – Juan Pablo Donoso 10º puesto

► Lucha

En Lucha libre masculino

Pablo Floridia finalizó en el puesto 8º de la categoría lucha libre Masculina hasta 55kg

Lucha libre femenina

Mailen Saraspe finalizó ganando cinco combates y perdiendo solamente dos, no le alcanzó para llegar a las semifinales y se posicionó 5º en la categoría lucha Femenina hasta 55kg.

Mia Navas terminó 7º en la categoría lucha femenina hasta 40kg

Mañana en la última jornada, desde las 8:30 hs, comienza la etapa de definición de podios en el Palacio de los deportes.

► Optimist

En la cuarta y última jornada del Optimist en el Náutico Mar del Plata, Felipe Maldonado disputó 4 regatas, donde obtuvo las siguientes posiciones:

Regata 6 - Posición 7º

Regata 7 - Posición 7º

Regata 8 - Posición 9º

Regata 9 - Posición 11º

Teniendo en cuenta las regatas anteriores y la de hoy, el timonel sanjuanino finalizó en el 10ª lugar general.

► Pelota Paleta

San Juan finalizó su participación en los Juegos Evita con Juan Guerra, Jeremías Vega y Héctor Limole en Sub 16 masculino. Hoy derrotaron a Santiago del Estero finalizando 19º

San Juan 2 – Santiago del Estero 1

► Patinaje Artístico

Las chicas de patinaje artístico, en su última jornada de competencia, registraron los siguientes resultados:

Categoría infantil Sub 12:

Aguirre Luana: Puesto 29º

Vera Zamira: Puesto 43º

Categoría Juvenil Sub 14:

Guzman Bárbara: Puesto: 32º

Diaz Camila: Puesto: 37º

► Rugby

El rugby finalizó su participación en los Juegos Evita, ganando en horas de la mañana sobre Córdoba, lo que lo llevó a definir el puesto 17º y 18º, cayendo con Entre Ríos

Sub 16 masculino - San Juan 24 - Córdoba 19

Sub 16 masculino – San Juan 14 – Entre Ríos 24 - San Juan puesto 18º

► Taekwondo

Masculino

44kg Baigorria Facundo ganó 2-0 por punto de oro contra Tierra Del Fuego.

48kg Rojas Jesús ganó 17-10 contra Misiones.

53kg Torres Ignacio pierde 4-8 contra CABA.

58kg Chávez Andrés pierde 2-4 contra Tierra Del Fuego.

Femenino

46kg Adonai Carbajal ganó 14-5 contra Misiones.

50kg Angel Celeste ganó 10-2 contra Catamarca, mañana va por el oro.

55kg Gallardo Soledad ganó 4-3 contra Neuquén.

60kg Linares Ingrid ganó 10-0 contra Tierra del Fuego.

► Tenis de Mesa

En semifinales dobles femeninos sub 14, las chicas sanjuaninas no pudieron con Mendoza cayendo 2 a 0. Por la medalla de bronce, el doble integrado por Agustina Otarola - Sofía Cornejo, lograron imponerse a Formosa y subir al podio, en un gran resultado para este deporte en la provincia.

BRONCE – dobles Sub 14 femenino - San Juan 2 – Formosa 1

► Tiro

Se termino la final sub 15 femenina y San Juan finalizó en el 8º lugar con 283 de 300 posibles. Una escasa diferencia de 7 puntos con el ganador de la medalla dorada, Salta con 290 puntos, segunda Santa Fe 290 puntos con medalla de plata y tercero Catamarca 289 pts y Bronce. Luego se ubicaron, 4º Chubut 287, 5º Tierra del Fuego 286, 6º CABA 284, 7º Mendoza 284, 8º San Juan 283, 9º Catamarca 283 y 10º CABA con 280.

► Voley Sentado

En la primera experiencia de este deporte, que seguramente deberá irse perfeccionando reglamentariamente, San Juan tuvo una gran actuación llegando a la final de este nuevo deporte y colgándose la medalla plateada Brian Bordón, medallista en años anteriores en básquet adaptado, Marcelo Andrada, Rocio Albarracín y Alexis Alaniz.

PLATA - San Juan 1- 2 Chaco (17-13 / 11-17/ 12-15)

► Vóley:

Solamente el Sub 15 femenino cerró su participación. Los tres equipos restantes, deben jugar mañana para definir sus puestos finales, ya sin chances de medallas

Sub 15 Femenino – San Juan 1 - Rio Negro 2

Sub 15 Femenino – San Juan 1 – Tierra del Fuego2 – San Juan puesto 16º

Sub 17 Femenino – San Juan 2 – Salta 0

Sub 15 Masculino – San Juan 1 - Santa Fe 2

Sub 17 Masculino – San Juan 2 - Río Negro 0

► Vóley de playa:

La competencia finalizó para las chicas, que ocuparon el 23º puesto, mientras que los varones mañana jugarán por el 9º y 10º puesto. Los resultados de hoy fueron los siguientes:

Sub 14 Masculino – San Juan 2 - Santa Cruz 0

Sub 14 Femenino - San Juan 2 - Tierra del Fuego 1 - San Juan puesto 23°