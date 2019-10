Alfaro: "Los jugadores de River se tiran permanentemente"

Gustavo Alfaro criticó el juego de River desde el aspecto de las simulaciones y las faltas que comete el equipo de Marcelo Gallardo, dos cuestiones que según el DT de Boca, el conjunto de Núñez lo tiene trabajado y sistematizado y contra eso también deben jugar.

"Hoy les mostré un vídeo a los jugadores de la cantidad de jugadas simuladas que hay de los jugadores de River, proponiendo y buscando penal, siempre poniendo el cuerpo entre la pelota y el hombre y buscando faltas. Por eso la idea de ir a presionar y evitar el contacto, porque sabemos que River se tira permanentemente", disparó Alfaro.

En tanto, sobre las acciones de juego, indicó: "De La Cruz se tiró cuatro veces. Si no cobrás falta, está simulando. Y si simula, hay que amonestarlo. A Wanchope le cortaron en una jugada de mitad de cancha, donde quiere girar para salir, porque River lo tiene sistematizado. Cortan el juego permanentemente y no te dejan armar... Puede ser de amarilla, pero no se revisa en el VAR como la de Capaldo".

Y cerró: "Sabemos que River trabaja un montón de detalles y nosotros tenemos que estar atentos a eso también".

Fuente: TyC sports