Joaquín Naranjo subió al podio en el Argentino de Karting

Después una muy buena remontada el sábado con el tercer lugar del podio para el sanjuanino. El domingo se completó el segundo evento con la cuarta fecha del Campeonato Argentino de karting.

La jornada para Joaquín comenzó con un Warm Up metiéndose entre los cinco mejores tiempos. En clasificación no logró un buen registro, una pista con muchos kart no permitió hacer una luz suficiente para una vuelta rápida.

En la prefinal a 10 vueltas el piloto Exprit con el #232 en su kart mejoró dos posiciones en una carrera que nadie regaló nada.

Previo a la final el equipo hizo un repaso de la cámara on board buscando mejorar el manejo y algunos ajustes en el kart ya que la perdida de caucho estaba haciéndose notar.

La final a 12 vueltas el sanjuanino repitió una buena largada metiéndose en el tercer lugar siempre buscando ir los punteros hasta que en la vuelta nueve el piloto el Manuel Borget (#205), que fue sancionado por la maniobra peligrosa, se lleva puesto al sanjuanino obligando cortar por una chicana y mantener el motor en marcha, Joaquín devuelve las posiciones pero fue recargado con 5 segundos y otros 5 segundos más por trompa producto del impacto con el áspero Borget que lo dejo sin festejo.

Joaquín en su balance dijo: "Llegamos a esta fecha pensando en hacer un buen papel y logramos el objetivo. Subimos al podio el Sábado y hoy peleamos con los punteros. Si con un poco de tristeza o algo enojado por el choque de Borget que nos dejó sin otro pidió para mi provincia".

La próxima cita para el sanjuanino sera:

Preargentino Open Cup el 17/11 - kartodromo de la ciudad de BsAs

Campeonato Argentino de Kartkng 01/12 - kartodromo de la Ciudad de BsAs