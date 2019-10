Mundial de Rugby: Los Pumas derrotaron a Estados Unidos y se clasificaron para Francia 2023

Los Pumas derrotaron este miércoles por 47 a 17 a Estados Unidos en el Mundial de Rugby de Japón y se clasificaron para Francia 2023.

El encuentro disputado en la ciudad japonesa de Kumagaya fue también la despedida de Juan Manuel Leguizamón, quien a los 36 años puso punto final a su trayectoria en el seleccionado.

La diferencia en el marcador se empezó a notar a partir del minuto 18, cuando Nicolás Sánchez anotó el primer try. El tucumano alcanzó los 80 caps y fue protagonista en jugadas decisivas.

El estadounidense Blaine Scully anotó un try por derecha hacia el cierre de la primera etapa del partido. Luego apareció Juan Cruz Mallía, quien anotó dos tries y generó la jugada para que Jerónimo de la Fuente apoyara el de él. Fue el que más metros ganó, el de más quiebres y elegido “Man of the Match”.

Por su parte, Bautista Delguy, corrió casi 60 metros desde el propio in-goal en una jugada que por poco no derivó en puntos. También Santiago Carreras Mayco Vivas estuvieron efectivos en los tackles.

Leguizamón cumplió su 87° partido, quedó a dos del récord de presencias que ahora le pertenece a Agustín Creevy; jugó su cuarto Mundial y a los 36 años decidió ponerle el punto final a su etapa en el seleccionado.