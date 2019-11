Conocé los lugares más insólitos donde se verá la final de River - Flamengo

Sin dudas el fútbol mueve multitudes, y la final de la Copa Libertadores no será la excepción. Es que ya se sabe que el encuentro decisivo entre River y Flamengo en Lima, será transmitido para 169 paises. Pero esta historia no termina ahí porque para el sábado no será necesario estar en tierra firme.

Es que según anunció el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, el partido también se transmitirá durante los vuelos y cruceros internacionales al rededor del planeta. Sí como leiste, Domingez anunció que se llegó a un acuerdo con la señal televisiva Sport 24 que tiene la posibilidad de llevar en su pantalla a los aviones y barcos del mundo. Es decir que por primera vez en la historia de la Copa Libertadores el partido será podido ver desde el lugar del mundo que se lo requiera porque además esta edición del máximo torneo sudamericano se puede ver en vivo por Facebook.

Así seguramente no habrá hincha de River o Flamengo que este dando vueltas por el mundo que se puede lamentar por perderse el partido. Cabe destacar que el encuentro se juegará a las 17.30 hora en argentina, pero el Lima en ese momento serán recién las 15.30. Por otra parte este lunes comenzaron a viajar los primeros hinchas para la capital peruana.