Federer recordó cuando estuvo "en el patio de casa de Riquelme"

Roger Federer está por estos días en Argentina preparando su partido exhibición ante el alemán Alexander Zverev. Obviamente la presencia del ex número 1 del mundo cautiva porque desde que fue primero en el ranking muy pocas veces pisó suelo nacional y solo fue para un par de exhibiciones como es esta oportunidad también. Pero Roger no solo hace ruido adentro de la cancha sino también afuera con sus declaraciones. Si bien no es un hombre polémico a la hora de abrir la boca esta vez contó "que estuvo en el patio de la casa de Riquelme".

Roger en declaraciones a la prensa sostuvo que para él Wimbeldon, es el mejor torneo de tenis y que siempre soñó con al menos jugarlo. Luego la historia no solo le daría la posibilidad de jugarlo, sino de ganarlo en ocho oportunidades. Fue ahí que Fedrer hizo referencia a Riquelme. "Cuando dicen que Wimbeldon es como el patio de mi casa, creo que si lo es porque me gusta el torneo y lo pude ganar. Soy como Riquelme con la Bombonera", sentenció Roger.

Tiempo atrás Juan Roman Riquelme había expresado que jugar en la Bombonera, había sido como jugar toda su vida "en el patio de su casa", por el amor que le tiene al club y el cariño de los hinchas. ¿Pero como fue que Federer llegó hasta la casa de Roman?. El propio Roger Federer contó la anecdota, estuvo presente hace unos años en la Bombonera y por eso sostuvo, "estuve en el patio de la casa de Riquelme". En esa oportunidad fue invitado por Gabriel Batistuta y Juan Martín Del Potro