Futbolista sanjuanino se salvó que le destrozen el auto

Olimpo de Bahía Blanca sin dudas es uno de los grandes del fútbol del interior, pero esta en unos de sus peores momentos futbolístico. En menos de dos años descendió de Primera División al Federal A y esta temporada lleva cinco derrotas al hilo que lo ponen en peligro de volver a descender. Es por eso que aparentemente los barras habrían elegido como modo para mostrar su descontento con la actualidad del equipo, rayar los autos de jugadores y cuerpo técnico con aerosol mientras el plantel estaba en pleno entrenamiento.

El saldo de este "apriete" fue de cuatro autos rayados. Uno del DT Pedro Dechat, otro del "profe" Maximiliano Lafitté, un tercero del defensor Nicolas Capraro al cual directamente le escribieron sobre las puertas de su camioneta "huevo" y por último un auto de una joven que vive por la zona que no tiene nada que ver con el club Olimpo. Según las autoridades le atribuyen este ataque a la barra "Noroeste 74", pero al mismo tiempo declararon a medios de la ciudad que no descartaban que eran hinchas que no tenían otra cosa que hacer.

Lo cierto es que más allá del violento hecho, quien se salvó de que su auto fuera destrozado fue el sanjuanino Lucas Salas. El surgido en las inferiores de San Martín llegó esta temporada al "aurinegro" como refuerzo después de su polémica salida del Verdinegro y su fugaz paso por el fútbol griego. Salas por su parte en sus redes sociales prefirió no hablar del tema pero si mostró como sigue entrenando para ayudar a enderezar el rumbo de Olimpo en Federal A.

