Maradona lo liquidó a Riquelme

Sin vueltas, como siempre, Maradona no pudo no opinar de lo que pasa en el mundo Boca. Ya más tranquilo luego de una semana donde se fue y volvió de la dirección técnica de Gimnasia, se tomó su tiempo para hablar de Juan Román Riquelme. Maradona eligío su cuenta de Instagram para expresar su opinión y junto a una foto de los hinchas Xeneizes escribió apenas un puñado de frases, pero bien punzantes como es su estilo.

Pelusa usó como excusa la conferencia que este viernes dio el presidente de Boca, Daniel Angelici, para dar su opinión. Concretamente lo que escribió Diego fue: "Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamas lo hice. Los dólares ni pueden pesar más que las convicciones". Esto también demuestra que Maradona está en esta pelea política del lado del oficialismo por su buena relación con Daniel Angelici que tiene desde hace unos años.

Noticias Relacionadas Riquelme confirmó que se postula para las elecciones en Boca

Desde hace un tiempo que está instalado en el mundo Boca que Riquelme negoció con cada uno de los tres candidatos, pero nunca nadie lo salió a blanquear. Beraldi, uno de los candidatos a presidente, sostuvo hace un tiempo que, "lo que solicitó nos resultó inaceptable", y hoy en conferencia de prensa Angelici se negó a responder cuando lo preguntaron directamente sobre el tema porque según él, "todos lo saben".

Lo concreto es que el 10 se enojó con el otro 10, algo que no es nuevo porque desde hace tiempo que Maradona viene criticando a Riquelme. El primer roce fue cuando Maradona criticó a Riquelme por no estar de acuerdo con la partida de Tevez a China y el segundo cuando Diego entendió que Riquelme hablaba bien de River y criticaba a Boca. Por su parte Román siempre contestó con lo mismo, "cuando veo algo que no me gusta, cambio de canal".