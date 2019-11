En un partidazo Colón le ganó a Estudiantes

Este lunes en Santa Fe, Colón y Estudiantes se veían las caras por la fecha 14 de la Superliga. Era un partido que generaba expectativas porque el Sabalero, pese a estar en la final de la Sudamericana, debe sumar puntos para no descender al final de la temporada, mientras que Estudiantes, en silencio y con tres victorias al hilo, si ganaba quedaba a solo tres puntos del líder Boca. Y la verdad que cumplieron con lo que prometían porque fue un partido de ida y vuelta que terminaron ganando los locales, 3-2.

Las alegrías comenzaron temprano con el gol a los 10 minutos del primer tiempo del interminable "Pulga" Rodriguez, con un exquisito tiro libre que nada pudo hacer Andujar, arquero del Estudiantes. Pero la intensidad era alta y el Pincha salió a buscarlo, por eso en 12 minutos pasó de perder 1-0 a ganarlo 1-2. Es que a los 23 minutos de la etapa inicial primero con el gol de Lopez que definió al abajo al palo más lejano de Burian y de un histórico de Estudiantes, Gastón Fernandez, que tomó un rebote en el área y fusiló al arquero de Colón que nada pudo hacer.

En la segunda etapa el partido no iba a bajar el ritmo de emociones, Colón salió a llevarse por delante Estudiantes y para que no se le escape el triunfo y lo iba a conseguir. Otra vez la Pulga Rodriguez iba a poner al Sabalero en partido cuando a los 15 minutos empujaba mansamente la pelota al gol tras una serie de rebotes en el arco de Estudiantes. Pero Colón no se iba a conformar con el empate es por eso que seis minutos más tarde lograba volver a ponerse arriba en el marcado con el gol de Galvan. Para Estudiantes ya a esa altura iba a ser imposible poder al menos empatar por eso Colón terminó festejando ante su gente un triunfo fundamental para mantener la categoría.