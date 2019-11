Casi terminan a las trompadas dos periodistas por un partido de fútbol

Horacio Pagani y Tití Fernandez discutieron en pleno programa de televisión por el no coincidir en el análisis de la derrota de River ante Flamengo por la final de la Copa Libertadores. Ambos periodistas forman parte del programa Bendita que conduce Beto Casella y que se emite por Canal 9 de Beunos Aires. Fue justamente en uno de los informes el que generó el fuerte encuentro entre el ex cantante de Bailando y el mediático de canoso y barba.

El informe en cuestión hacía un repaso gracisoso de lo que fue la derrota de River, al volver al estudio comenzó la polémica. Por un lado Tití sostenía que el Millonario había perdido porque Flamengo era superior. Del otro lado del estudio Pagani resumía el partido a la frase del recordado periodista de El Gráfico, Dante Panzeri, "dinámica de lo impensado". La discusión entre uno y el otro llevó a que el resto de los panelistas comenzaran a intervenir para tratar de calmar los ánimos pero no puedieron. Si bien la discusión por momentos parecía un acting de los dos para atraer audiencia, de apoco los rostros de los dos fueron cambiando hasta llegar a estar serios. Finalmente sin bajar la guardia ninguno de los dos en sus posiciones intervino Beto Casella para darle un corte a la situación y hasta intervino un humorista que hizo cantar un tango a Pagani, "para que se calme".

Pero el ambiente estaba espeso y Tití seguía con ganas de descargarse y tuvo la idea de revelar de que equipo es hincha. "Beto la gente debe decir en casa que estoy caliente porque soy de River", comenzó Fernandez. "Pero ahora voy a revelar de quien soy hincha", continuó Tití. "Soy hincha de Boca" dijo el ex compañero de Marcelo Benedetto. Que no conforme con la confesión volvió a arremeter contra Pagani, "yo pese a ser de Boca, mi trabajo me llevó a perder la pasión, algo que otros todavía no", dijo Tití mirando a Pagani y este prefirió no contestar.