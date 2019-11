El domingo se para la provincia por la final del fútbol sanjuanino

Carpinteria y Colón trabajan esta semana pensando en el domingo. Los dos equipos se juegan mucho en la final del Torneo de Verano de la LSF. El celeste quiere despedirse de primera campeón, mientras que el Merengue quiere demostrar que no fue casualidad que es estadísticamente el mejor equipo de la provincia. Por eso para no perderte el partido no hagas planes para el domingo a las 20 porque ese fue el horario elegido por autoridades de la Liga.

Si sos hincha de Carpintería vas a tener que ubicarte en el sector sur del Bicentenario, mientras que si sos de Colón el sector que les va a tocar es el norte. En este caso fue fácil decidir que lugar era designado para cada parcialidad porque ambos clubes están en cardinales opuestos y es imposible que se puedan cruzar camino al gigante de Pocito. Por último si bien todavía oficialmente no se informa el valor de las entradas, se estima que serán similares a las de las semifinales: plateas 200 pesos, populares hombres, damas, jubilados y niños 150 pesos, estos últimos en cualquier sector del estadio pagan el mismo valor.

Carpiteria recordemos que llegó a la final luego de terminar tercero en la fase campeonato y en las smifinales derrotar 2-1 a Villa Obrera en el Bicentenario. Mientras que Colón fue el primero de la tabla de posiciones de la primera etapa y en las simifinales le ganó 2-0 a San Martín también en el estadio al margen de la RN 40. El domingo los dos intentarán por sus medios poder alcanzar el título de monarcas del fútbol sanjuanino de este segundo semestre.