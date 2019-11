All right: Joven hockista sanjuanina ganó una beca de estudio y jugará en EE.UU

Vivir de lo que le gusta. Un sueño al que muchos aspiramos llegar y que solo unos pocos tienen el lujo de poder concretar. Este es el caso de Emilce Paez, una joven jugadora de hockey del San Juan Rugby Club (SJRC) sobre césped que en enero del 2020 viajará a los Estados Unidos gracias a una beca que ganó para la Long Island University, en el estado de Brooklyn. Esto le permitirá dedicarse a su pasión, y continuar con sus estudios de la carrera de Medicina.

La joven contó a Canal 13 que se inscribió en esta prueba para obtener la beca gracias a Instagram: “Vi una publicación de Agustin Corradini, ex entrenador de las Leonas, que organizaba un showcase donde juntaba a muchas chicas de todo el país para que se fueran a probar”

Al momento de ser nombrada como una de las afortunadas ganadoras de la beca, Emilce no pudo contener la emoción: “Dijeron mi nombre, y fue como: ‘¿Esa soy yo?’. Mis amigas me decían: ‘Felicitaciones’ y yo: ‘¿Esa soy yo?” Comentó la hockista, entre risas.

Según su relato, el coach que la convocó se encontraba muy conforme con el desempeño de ella a la hora de ingresar a la cancha: “(El entrenador) Estaba muy sorprendido con mi estilo de juego, que le gustaba mucho, y que me daba una beca del 100%”

Con respecto a su entorno cercano, desde familiares, amigos y sus compañeras del SJRC, Emilce contó a este medio que todos se encontraban muy contentos con su logro: “Todos me felicitaron, me dijeron que estaban muy orgullosos, la gente de este club me ha visto crecer desde muy chiquita.”

Desde ahora en más, la vida de la joven deportista cambiará radicalmente. En los Estados Unidos se dedicará a jugar en el equipo de la Long Island University de Brooklyn, donde estudiará la carrera de Medicina. Dentro de su beca, Emilce asumirá el rol de llevar una vida 100% abocada al deporte y al estudio, condición irrevocable que deberá cumplir para su estadía en suelo norteamericano.