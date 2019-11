River ya tiene reemplazante para Palacios

Tras la derrota en la final de la Copa Libertadores, como era de esperar, River comenzó con el éxodo de jugadores. El primero en irse seria el volante Exequiel Palacios. El tucumano de gran presente parece tener los días contados en la banda. Por eso los dirigentes de River ya tienen en carpeta a un argentino que juega en España.

Se trata de Santiago Cáceres, un chico de 21 años surgido de Velez, que en la temporada pasada fue comprado por Villareal de España en 10 millones de dólares. Pero el juvenil desde que llegó al equipo "amarillo", no tuvo continuidad y en estos últimos meses solo ve los partidos desde el banco, porque el nuevo entrenador Javier Calleja no lo tiene en cuenta. Además Cáceres juega junto a Ramiro Funes Mori y Mariano Barbosa, ex River que pueden también llegar a convencer al volante de volver a la Argentina para jugar en el Millonario. La intención de los dirigentes en Nuñez es la de gastar la menor cantidad de dinero posible así que la única opción es traerlo a préstamo.

Pero en el caso que no prospere la llegada de Cáceres a River, hay una posibilidad de ir en busca de Matias Kranevitter. El ex Millonario emigró a Europa en 2015 luego de ganar la Libertadores con Gallardo y compañia, pero desde entonces no ha podido hacer pie en el Viejo Continente. No convenció a Simenone en Atlético de Madrid, tampoco en Sevilla y en la actualidad prácticamente no juega en en Zenit ruso. Según allegados al jugador, todavía no hay contacto oficial con los dirigentes, pero no ven con malos ojos volver a Nuñez porque puede ser también trampolin para jugar la Copa América 2020.