Casi 500 ciclistas, corrieron la Gran Fondo New York en San Juan

Cerca de las 9 de este domingo, partió desde el Teatro del Bincentenario la carrera en la que los corredores pudieron vivir las sensaciones de un ciclista profesional.

Este desafío condujo a los ciclistas desde Capital hacia Rivadavia, Zonda y Ullum en dos modalidades: la de 91 kilómetros y la más dura, con 154 kilómetros. Las localidades por las que pasará la carrera serán Quebrada de Ullúm, Villa Basilio Nievas, Villa Ibáñez, Dique Punta Negra, Ruta Interlagos, entre otros puntos.

El evento en sí no es sólo una simple competencia, si no que los participantes cumplieron con un itinerario de actividades que incluye entrenamientos previos en grupo, servicio mecánico, atención al ciclista, entrega de kits deportivos, brief para los corredores, encuentro de bienvenida, servicio de comida postcarrera, entre otros ejemplos.

Lidia Fluhme, presidenta de la Gran Fondo New York se mostró contenta con la convocatoria en la carrera y expresó “Argentina es muy linda. Los corredores estaban emocionados y muy felices, el día es perfecto. Queremos y esperamos al próximo año para realizar nuevamente la carrera”. Además, la máxima autoridad del encuentro convocó al Secretario de Deportes, Jorge Chica a participar de la edición que viene, tanto en lo institucional como en lo deportivo.

Por su parte, Jorge Chica, Secretario de Deportes de San Juan, que participó de la competencia, se mostró más que conforme con el evento. “Hemos tenido la posibilidad de tener más de 490 corredores de países como México, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia y muchos turistas que aman el deporte. También participaron ciclistas de otras partes de Argentina y el 80% de turistas son del exterior. Tenemos la posibilidad de que esta competencia de trascendencia internacional, de un deporte tan preciado para los sanjuaninos, genere en San Juan desarrollo deportivo y, por supuesto también desarrollo turístico”, señaló.

Además, Chica adelantó que este desafío podrá repetirse en el 2020 con muchos más fanáticos que podrán disfrutar de la provincia de San Juan.

La Gran Fondo New York ya pasó por Monterrey, México (17 de marzo), Uruguay (17 de marzo), Colombia (24 de marzo), Italia (31 de marzo), República Dominicana (7 de abril), Jerusalén (3 de mayo), New York (19 de mayo), Santa Fe, Argentina (23 de junio), Costa Rica (7 de julio), Brasil (4 de agosto), Indonesia (1 de septiembre), Portugal (8 de septiembre), Filipinas (22 de septiembre), Ecuador (12 de octubre), Panamá (20 de octubre); y luego de su visita a San Juan continuará su recorrido por Cozumel, México (10 de noviembre), Chile (24 de noviembre) y Bali (23 de febrero de 2020).

Todos los competidores recibieron la indumentaria oficial del evento (diseñada en New York, confeccionada en Italia) y las respectivas medallas de participación.