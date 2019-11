Conocé que ligas de San Juan pueden ser expulsadas por AFA

Por estas horas dirigentes de distintas ligas de la provincia trabajan a contrareloj para presentar todos los papeles en el Consejo Federal antes del 10 de diciembre. El apuro comenzó el pasado 26 de noviembre cuando en la reunión para ultimar detalles del próximo Torneo Federal Regional que comenzará el 26 de enero de 2020. En esa reunión Mario Giammaria, presidente de la Liga Rosarina y hombre de mucho peso dentro de AFA fue contundente, "hasta el momento hay 44 ligas que no han enviado documentación, están y estarán expuestas a ser desafiliadas del Consejo Federal debido a que no presentar lo requerido significa no estar en regla", según publicó la página Ascenso del Interior.

En la provincia existen varias ligas, la más reconocida es la Sanjuanina que nuclea equipos del gran San Juan, más Pocito, Ullum y Zonda. El resto de las ligas están bajo la órbita de la Federación Sanjuanina de Fútbol, que fue creada el 25 de mayo de 2016 y preside Nacif Farias, actual presidente también de la Liga Caucetera. La Federación en el presente nuclea el resto de las Ligas del interior de la provincia y algunas liguillas que aspiran en convertirse en ligas. Es dentro de la Federación donde justamente algunas Ligas están trabajando para ponerse al día con la documentación.

Según en el listado que presentó Giammaria de las 44 ligas de todo el país que no tienen su documentación al día en el Consejo Federal, por lo tanto no están homologadas aparecen las Ligas de Valle Fértil y 25 de Mayo como que nunca presentaron ningún tipo de documentación luego de haber sido aprobadas como Ligas dentro de AFA. Estas dos son las más complicadas pero luego aparecen otras ligas del interior de la provincia que están dentro del grupo de 84 Ligas a nivel nacional con documentación incompleta. Las ligas mencionadas en el informe son: la Liga de Jachal, Calingasta y Santa Lucía.

Desde la Federación Sanjuanina de Fútbol una alta fuente confirmó a CANAL 13 que los dirigentes de estas cinco ligas del interior de la provincia ya estaban enterados de esta situación, es por eso que esta semana que está por comenzar, empezarán a presentar la documentación para el 10 de diciembre poder seguir siendo parte del Consejo Federal, por ende de AFA también. Con respecto sobre si la Federación podría tener un perjuicio deportivo si es que algunas de estas ligas no lograran ser homologadas, la fuente consultada sostuvo que no. El perjuicio es solo para la liga y esto además obliga también a sacarla de la Federación de Fútbol hasta que regularice su situación.

Sin dudas que el 10 de diciembre será un día clave en el país y la provincia, porque será el día de asunción de las autoridades políticas electas en este año a nivel nacional y local, pero también sera un día clave para saber si todas las ligas de San Juan logran quedar homologadas y dentro de AFA.