Napoleón se queda

Tras la derrota en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo, comenzaron las especulaciones sobre el futuro de Marcelo Gallardo. El mismo "Muñeco" fue también quién alimentó esa incertidumbre porque su silencio sobre el tema al ser consultado en sus conferencias de prensa, hacían pensar que podría ser el fin. Pero lo real es que Gallardo tiene contrato hasta 2021 y lo cumplirá. Este miércoles lo confirmó en conferencia de prensa y hasta tiró la frase, "nunca estuvo en duda".

Noticias Relacionadas El árbitro que más tarjetas amarillas saca en el fútbol argentino dirigirá la final

Con un contundente, "el 2 de enero voy a estar acá para empezar la pretemporada", Gallardo comenzaba a dar la noticia más esperada en el mundo River. "Todavía no sabemos donde será, hay tres lugares en vista pero todavía no planificamos el 2020", siguió Gallardo. Con respecto a porque demoró en confirmar su continuidad en la conducción técnica del Millonario, el Muñeco sostuvo, "nunca estuvo en duda mi continuidad. Siempre a fin de año me tomo el tiempo para pensar y hacer un balance para ver si hay ganas de seguir". Este será el sexto año de Gallardo en River y todavía, por contrato le queda un año más.

Noticias Relacionadas Mirá que equipos grandes jugarán en enero en San Juan

Ahora el Muñeco está enfocado en la final de la Copa Argentina que será el último partido del año para su equipo. De ganar la final será el décimo primer título para él como DT de River, marcando sin dudas, uno de los ciclos más exitosos de la historia del club. Se esperaba que este mensaje Gallardo lo diera el domingo en el festejo del primer año de la victoria en la final de la Libertadores 2018 ante Boca, pero el Muñe, siemrpe medido, no quiso robar el protagonismo y esperó hasta este miércoles.