Aprobaron la rereelección en AFA

En la AFA empiezan a cerrar el año, no solo desde lo futbolístico sino también desde lo administrativo. Es por eso que este jueves en el Predio de Ezeiza se realizó la Asamblea General Ordinaria donde se trataron varios 15 puntos. Entre los más importantes era reducir el número de representantes de equipos de la Superliga en la asamblea, corregir los descenso y por último estirar a tres mandatos la presidencia en AFA.

Las tres modificaciones fueron aprobada por amplia mayoría, y además con esto faculta a que Chiqui Tapia pueda llegar a ser presidente hasta 2029. Pero Tapia aclaró que esta modificación no es específicamente para su beneficio, porque él todavía no tiene decidido siquiera participar en las elecciones de 2021. Estos cambios de apoco empiezan a parecerse a la AFA de Grondona que terminó aprobando la reelección indefinida, que terminó cuando Don Julio murió.

Esta última asamblea también dejó un nuevo round entre River y Tapia. Es que el vicepresidente Millonario, de apellido Brito, anunció previo a la asamblea que no iban a votar a favor. Algo que sucedió, Brito a la hora de votar se abstuvo, al igual que San Lorenzo, equipo con quien Tapia está distanciado. Pero para el actual mandamás de AFA, la decisión de River "no lo afectó", es más reveló que Brito se lo había anticipado y que el no tenía problema.