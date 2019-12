¿Era penal para Central Córdoba?

La final de la Copa Argentina arrojó una polémica de la que se hablará por mucho tiempo. Todo ocurrió en el primer tiempo cuando tras un error de la defensa de River propició una jugada de claro peligro para el arco Millonario. A los 26 minutos de la primer etapa Diego Rodriguez aprovechó una desinteligencia en el fondo y se fue contra el arco de Armani. Cuando se disponía a patear apareció Javier Pinola quien extendió su pierna y tocó a Rodriguez quien cayó en área.

Según el árbitro Tello el roce de Pinola a Rodriguez no fue falta, sino que un roce propio del juego. Según se advierte en la repeteción de la jugada si bien se ve a Pinola extendiendo la pierna cuando ya prácticamente Rodriguez lo había superado no aprenta que el golpe genere la caida del jugador. De inmediato los jugadores del euipo santiagueño se fueron contra el árbitro por no sancionar el penal.

Minutos depués de esa polémica y donde el equipo santiagueño perdió la concetración, un error en defensa termino con el gol de Ignacio Sccoco para el Millonario. Al terminar el primer tiempo quien encabezó la protesta al árbitro fue el propio jugador, Diego Rodriguez, quien reclamó que por ser River el equipo de enfrente no se animó a marcar penal. Sin dudas que esa jugada terminó cambiando el rumbo del encuentro.