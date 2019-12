El increíble gol que perdió Messi y el polémico fallo del VAR

El partido de fútbol más esperado en la temporada de la liga española se jugó este miércoles en Barcelona, donde el local y su archirival de toda la vida, Real Madrid empataron 0-0. Este resultado que no se daba desde 2002 no condice con lo que entregaron en el partido donde hubo jugadas de los dos lados para poder convertir. Pero esta vez los mejores delanteros del mundo no estuvieron finos para definir y eso terminó provocando un resultado sin alegrías para ninguno de los dos, aunque ambos continúan como líderes en la liga de su país.

Para Messi por ejemplo fue un partido bueno pero no pudo convertir curiosamente en dos jugadas claras de gol. La primera chance la tuvo en el primer cuarto de hora donde no pudo definir en el área chica del Madrid, un empujón de Sergio Ramos pudo evitar que la Pulga llegue bien parado a definir. La otra chance fue a los 30 minutos de primer tiempo cuando nuevamente Sergio Ramos sacó de la línea un remate de Messi desde fuera del área cuando el arquero había quedado a mitad de camino después de un despeje mal realizado. Pero pese a estas ocsciones, sumdas a otras que tuvo Alba o Benzema, para el Madrid, no pudo romper el empate.

Pero como todo partido importante tuvo su momento para la polémica. Es que en la segunda etapa Real Madrid llegó al gol a través de Bale, pero a instancias del VAR el árbitro del partido lo terminó anulando por posición adelantada. Lo curioso es que la imágenes que generó el VAR que fueron transmitidas por la televisación oficial no dejaron mucha claridad en el fallo contra el Real Madrid. Pero en el resto del encuentro no hubo jugadas que generaran grandes discusiones, aunque esta podría haber cambiado el rumbo del partido.