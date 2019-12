Mira que ministro nacional ya se anotó para venir a la Vuelta a San Juan

El Ministro de Turismo y Cultura de Nación, Matias Lammens, fue uno de los presentes en la presentación en Capital Federal de la Vuelta Internaciona a San Juan. El ex presidente de San Lorenzo sostuvo que ya se comprometió con el Gobernador, Sergio Uñac, a estar presente en al menos una etapa de próxima edición que se realizará del 26 de enero al 2 de febrero del año entrante. Según contó Lammens fue uno de los temas que se tocaron en la reunión que mantuvieron esta semana con el Gobernador en Buenos Aires.

Noticias Relacionadas Una ex leona interesada en escuchar sobre el deporte en San Juan

Lammens además sostuvo que la política de estado desarrollada por la provincia es para destacar. "Creemos que si no pasa en Buenos Aires no sirve, y mirá lo que es esta Vuelta, la mejor de Sudamérica y gracias al desarrollo que hizo la provincia por eso hay que acompañarlos", dijo Lammens. Tambien el Ministro de Turismo y Deportes, sostuvo que, "San Juan es un ejemplo a seguir que se valió del deporte también como herramienta para generar turismo, porque tiene una agenda prácticamente todo el año de eventos y eso sirve para mostrar la provincia y que la gente vuelva". Además sostuvo, "de San Juan hay que copiar que desarrolló una lógica propia de desarrollo y lo logró, las viejas recetas no siempre funcionan", en referencia a los programas de iniciación deportiva, incentivo a los deportistas amateurs y el desarrollo de infraestructura deportiva.

Noticias Relacionadas El pedido de Coqui Chica para Matías Lammens

Por último Lammens, con respecto a la Vuelta en sí, sostuvo que a medida que la fue conociendo por dentro fue una grata sorpresa ver semejante movimiento que se genera en la provincia por el evento. "Esa semana todos están comprometidos con la competencia, los que trabajan en ella y hasta los que van a verla, será relamente lindo poder estar ahí y lo voy a hacer". Lammens fue elegido por Alberto Fernandez como Ministro de Cultura y Turismo luego que perdiera en las elecciones representado al Frente de Todos para Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires