Mirá el 11 ideal que armó la revista France Football

En el mediocampo, dos ex hombres del Barcelona: Xavi Hernández y Andrés Iniesta acompañaron a Luka Modric, el croata que supo cortar con la hegemonía que reinaba en el Balón de Oro y el The Best de “La Pulga” y CR7. Los mediocampsitas españoles marcaron un antes y un después en el estilo del Barcelona, además de ser referentes mundiales en su posición.