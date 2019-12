Grieta Xeneize: En San Juan, el "Mono" Navarro Montoya bancó a Riquelme

Carlos Fernando "Mono" Navarro Montoya llegó a la provincia para jugar el Superclásico de los ídolos con motivo de la inauguración del nuevo estadio cubierto de Pocito. Pero más allá de la alegría de estar a punto de volver a ponerse los guantes y entrar a una cancha que grite su nombre el "Mono" se puso serio a la hora de hablar del mundo Boca. Es que la participación de Riquelme hizo ruido en todos lados y todavía se sigue hablando del tema. Además las recientes declaraciones de Angelici, tratando al 10 de "mitomano" y además de "pedir dinero para participar" subieron todavía más la temperatura.

Noticias Relacionadas Después de cuatro años y medio vuelve un ídolo de Boca a la Bombonera

Navarro Montoya ante la cámara de CANAL 13 fue contundente al momento de responder sobre la participación de Riquelme en estas elecciones. "Me parece bien que los jugadores se involucren en las vidas políticas de los clubes", en referencia no solo a Riquelme, sino también de Batistuta que también participará. Pero cuando fue consultado por los dichos de los otros candidatos o del propio Angelici sobre Román, Navarro Montoya, no dudó en responder, "a los ídolos se los respeta". El Mono no quiso entrar en más polémica cuando fue consultado si la campaña había tomado un giro inesperado en estas últimas semanas con ataques directos entre candidatos.

Noticias Relacionadas Maradona lo liquidó a Riquelme

Por último Navarro Montoya sostuvo que es "amigo" de Riquelme y espera que le vaya de la mejor manera en las próximas elecciones. Con respecto a su relación con el club, Navarro Montoya si bien va a la cancha y sigue defendiendo los colores en torneos seniors y exhibiciones a preferido mantenerse al margen de la política del club.