Los detalles de la charla de café que terminó en clásico San Martín - Desamparados

En enero además de la llegada de los equipos grandes como Boca, Independiente, San Lorenzo, Universitario de Perú y Atlético Paranaense de Brasil, ahora hay que sumar un partido más a la jugosa grilla veraniega que es nada más y nada menos que el superclásico sanjuanino entre San Martín y Sportivo Desamparados. El partido todavía no tiene fecha concreta pero no pasaría del 21 o 22 de enero y el horario previsto será las 22. El horario según informó una alta fuente de uno de los clubes en cuestión es para que le de tiempo a los sanjuaninos que trabajan a llegar a tiempo y tranquilos al estadio San Juan del Bicentenario y además porque es tiempo de vacaciones y algunos pueden volver a casa más tarde porque al otro día no madrugan.

Noticias Relacionadas El debut de Russo como DT de Boca será en San Juan, enterate cuando

Noticias Relacionadas Se definió la fecha del debut de los sanjuaninos

Con respecto al partido la fuente consultada por CANAL 13 sostuvo que todo comenzó con una charla en un café céntrico entre los presidentes de ambos clubes, por un lado Jorge Miadosqui de San Martín y por el otro Juan Valiente de Desamparados. "En la charla hablaron de varios temas, porque hay buena relación entre ellos, y al final Valiente le propuso la idea de reeditar el amistoso de 2012". Jorge Miadosqui vio con buenos ojos la propuesta y de esa charla en una mañana de noviembre comenzaron ambos dirigentes a mover las piezas necesarias para que el partido sea una realidad. "El partido en principio iba a ser el domingo 19 de enero, pero como finalmente esa fecha fue para Boca - Paranaense, los presidentes acordaron proponer el 21 o 22 de enero". "Todavía no hay valor de las entrada, es muy prematuro hablar de eso, pero servirán como referencia el valor de los tickets de los partidos del Torneo de Verano, pueden ser iguales o hasta bajar, eso se verá entre los presidentes", acotó la fuente que sigue muy de cerca la organización del evento.

Otro detalle que surgió de esa primera reunión, café de por medio y luego se ratificó en otros encuentros entre presidentes, fue que la organización del partido correrá por cuenta de los clubes. "Los presidentes consideraron que será un mes dificil para la Secretaria de Deportes, por el Torneo de Verano y la Vuelta a San Juan, así que ellos se encargarán de armar el operativo, entradas y logística, y cuando estén de acuerdo ambos clubes llevarán ya todo solucionado al Secretario Jorge Chica", sostuvo este dirigente en charla con CANAL 13. Eso habla también de la buena relación que mantienen Miadosqui y Valiente que puede ser fructífera a futuro. Por último está previsto un encuentro para la primera o segunda semana de enero para terminar de concretar la fecha del partido.

Hasta el momento hay solo un registro de un partido de tal característica entre estos equipos, fue el 27 de enero de 2012, donde se disputó la copa "San Juan Fraterno". En aquella época San Martín jugaba en Primer División, mientras que Desamparados militaba en la B Nacional. El partido fue ganado por el Verdinegro 2-1 con goles de Gastón Caprari a los 17' del PT y Sebastian Penco a los 5' del ST, mientras que Hernan Lamberti puso el empate parcial para el Puyutano a los 34' PT. De ahí en más por distintos motivos nunca se pudo mantener en el tiempo, algo que ahora si buscan ambas instituciones, que se convierta en un atractivo como ocurre en otras provincias, como Córdoba, Tucumán y hasta en Mendoza con la Copa Vendimia.