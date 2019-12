Platero confirmó en CANAL 13 que irá por la rereelección y ya piensa en cambios

Alberto Platero va camino a cumplir cuatro años al frente de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Y aunque todavía falta bastante hasta marzo del año que viene para que se realicen las elecciones, Platero mira de reojo su futuro. Este miércoles en Banda Ancha no negó que le interesa mantenerse en lo más alto de la dirigencia del fútbol sanjuanino y que su intención es presentarse como presidente. Si bien todavía falta terminar esta temporada de y clima de elecciones todavía no se percibe, eso no quiere decir que no se hable del tema puertas adentro.

Platero adelantó además que es muy probable que el año que viene a la hora de elegir habrá una lista opositora. "Por lo que se habla tengo entedido que posiblemente haya otra lista", dijo Platero, pero al mismo tiempo aclaró, "me parece bien y es lo lógico que hayan eleccionesn nosotros llegamos por esa vía y debe existir". Por otro lado sostuvo que tampoco está descartada de llegada a la fecha exista una sola lista que encabece él, pero sostuvo, "si hay acuerdo obviamente no hay lista, pero no me molesta que haya otras opiniones y se pongan a consideración".

En otra parte de la entrevista además reconoció que de mantener la presidencia para 2020 está pensando en una serie de cambios. "Sin dudas hay que ampliar el Tribunal de Penas y la Comisión de Neutrales, porque en estos años pasamos de 13 mil futbolistas a más de 23 mil". Esto se debe a que desde 2016 creció el futsal, se sumaron categrías e inferiores, y además se incorporó el fútbol femenino. "Estos son apenas algunos cambios porque actualmente la infraestructura dirigencial está sobrecargada de trabajo" sostuvo. Por último para el 2020 también la LSF comenzaría con el fútbol playa, otra disciplina que en estos años ha tomado mucha importancia en la Argentina.

Platero llegó a la Liga Sanjuanina de Fútbol en 2016 tras una hegemonía de Alfredo Derito de más de 30 años en el poder. Platero era Presidente de Trinidad y junto a Jorge Miadosqui lograron vencerlo en elecciones. Dos años más tarde Platero fue reelecto pero en esta oportunidad no tuvo listas oposotiras.