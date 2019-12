El "Mago" no hizo magia: Silvio Prieto se despidió del fútbol desde el banco

En la noche de ayer viernes 6 de diciembre, Sportivo Desamparados se enfrentó a Huracan Las Heras de Mendoza, empatando en un agónico 2 a 2 en el último partido de la zona B del Federal A de este 2019.

Sucede que esto no fue la única noticia de la noche, ya que el ídolo puyutano Silvio Prieto, conocido como el “Mago”, había anunciado su retiro del futbol profesional. Lamentablemente, el deportista no pudo vivir la despedida dentro de la cancha, ya que no fue parte del 11 inicial dispuesto por Victor Godoy, ni tampoco pudo ingresar a jugar a la cancha.

No obstante, su despedida fue acompañada de una gran ovación de parte de los “Puyutanos”, además de algunos reconocimientos por su trayectoria en el deporte.