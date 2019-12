El colmo: los jugadores amenzan con paro a Moyano

Independiente actualmente es un verdadero infierno, es que en el Diablo las cosas no andan para nada bien. Todo comenzó cuando el proyecto inicial de este torneo no funcionó. La llegada de Beccacece, lejos estuvo del nivel mostrado en Defensa y Justicia y se terminó yendo por la puerta de atrás hasta peleando con algunos jugadores del plantel. Los refuerzos, muchos pedidos por el ex ayudante de Sampaoli tampoco lograron estar a la altura y en último partido de local los hinchas demostraron su malestar contra ellos.

Esta semana comenzó con un panorama aun peor, es que los jugadores no cobran hace dos meses y medio y dijeron basta. Enviaron una queja formal a Hugo Moyano, Presidente del club y líder sindical, que si no hay compromiso de pagar una parte esta semana, harán paro y no entrenarán. Al Rojo le queda todavía un partido este año, es un pendiente con Newell's y ganar es más que necesario. La versión de la dirigencia por su parte es que si se ha pagado hasta octubre y si bien los jugadores no lo niegan sostienen que se había prometido además dinero de que está faltando y todavía no se abonó.

Por último la crisis económica de Independiente no termina ahí. Es que el Rojo le debe todavía a América de México 2.1 millones de dólares por la compra de Silvio Romero y Cecilio Dominguez. Además de U$S 600 mil a Pumas, también de México, por Gastón Silva, jugador que todavía no juega ni un segundo en el equipo de Avellaneda. Justamente por no pago del precontrato el equipo mexicano apeló a la FIFA y si el ente que regula el fútbol mundial falla a favor de Pumas, sancionaría a Independiente con quita de puntos.