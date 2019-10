Pizzi: "Boca puede ser vulnerable"

Juan Antonio Pizzi habló en la previa del clásico entre San Lorenzo y Boca, del próximo sábado, donde estará en juego la punta de la Superliga.

"¿La clave del partido? Va a ser decisiva la certeza que tengamos en los últimos metros, tanto en ataque, para convertir nuestras opciones, como a la hora de controlar los contraataques del rival", comenzó el DT azulgrana.

Acto seguido, agregó: "Tácticamente, creemos que Boca tiene un planteo claro en esta Superliga, que le ha dado resultados. Pero puede ser vulnerable por algunos sectores y con algunos argumentos que mi equipo puede ofrecer: la intensidad, la presión, la posesión del balón".

"Siempre pretendemos mejorar, pero en líneas generales estamos tranquilos con el rendimiento que están ofreciendo no sólo los que más continuidad han tenido, sino aquellos que han ingresado desde el banco. No creo que estemos mal atrás. Ustedes ven lo que ven, por más que eso no coincida con la visión que tenemos nosotros", destacó.

En tanto, sobre el uruguayo Cachila Arias, quien será titular, explicó: "Arias está a disposición, es una alternativa. Siempre cuando uno llega a un plantel, hay un período, que nunca se sabe de cuánto es, de adaptarse, de entrar en ritmo. A veces, esas necesidades se aceleran. Lo vemos bien, preparado, tiene experiencia"

Fuente: TyC sports