Ryduan Palermo: “Mi sueño es jugar en Boca”

Ryduan Palermo dejó en claro cuál es su máxima aspiración en el mundo fútbol, mientras busca ritmo en Coyotes de Tlaxcala. “Mi sueño es jugar en Boca”, afirmó el hijo del Loco en declaraciones al programa radial Ataque Futbolero.



El delantero que milita en el equipo de la Segunda División de México, que pertenece al Grupo Pachuca (el Titán es el entrenador de los Tuzos), destacó que “hay que tratar de arreglar ritmo en el lugar que sea”. Además, agregó: “Me faltan muchas cosas por mejorar, pero trato de no volverme loco”.



Con respecto a su pasión por el Xeneize, fue contundente. “Me quisieron hacer hincha de Estudiantes, pero no pudieron. Viví toda la época gloriosa de Boca y era imposible que me hiciera de otro club. No busco imitar a mi papá, sino hacer mi propio juego. Sería una mochila difícil”, manifestó.



El hijo de Palermo también se refirió al partido homenaje a Juan Román Riquelme y deslizó que “está perfecto que lo tenga, como pasó con otros grandes ídolos, y ojalá que la gente lo pueda disfrutar”. En tanto, sobre los años que compartió con el Titán, cerró: “Mi viejo fue sin dudas su mejor socio”.

Fuente: TyC sports