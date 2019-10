Emiliano Martínez: "Hasta la Selección no voy a parar"

Emiliano Martínez, arquero argentino del Arsenal inglés, habló este viernes después de ser figura frente a Frankfurt por la Europa League, en lo que fue su primer partido de la temporada. A los 27 años, el marplatense lleva ocho en el club y es consciente de que su nombre no es conocido en la Argentina. Pero deja en claro que confía en sus condiciones para llegar a irrumpir, incluso, en el arco de la Selección.

"Sé de mis cualidades, sé lo que puedo darle a la Selección, sólo me falta más rodaje y seguir atajando como lo estoy haciendo. Las actuaciones van a llevar al cuerpo técnico a pensarlo dos veces. Por estar en el once ideal de la Europa League contra un equipo que perdió la semifinal por penales con Chelsea hay que sentirse orgulloso, y hasta la Selección no voy a parar", afirmó en diálogo con el diario Olé.

Sobre su lugar en su club, aseguró: "Unai (Emery) es un entrenador que toma decisiones en base al rendimiento: el que mejor está, juega. Me lo demostró en la pretemporada, contra Real Madrid, y al jugar contra el Frankfurt en Alemania me demostró su fe. Le pago con partidos como el de ayer". Acerca de sus aspiraciones de atajar en la Premier League, indicó: "Me está poniendo en las competiciones de Copa y de Europa League, que son importantes para el club porque además clasifican para la Champions. Estoy en uno de los clubes más grandes del mundo. Ya tener esa camiseta número uno para esa competición es algo a valorar y lo estoy haciendo muy bien". Y anticipó: "No tengo plazos, sé que esta temporada es muy importante, tendré un gran rodaje. No pienso salir de Arsenal, me costó mucho llegar a donde estoy, quiero ponérsela difícil a Emery para elegir al arquero".

También, el guardameta recordó sus épocas en la Argentina: "Siempre me quedó la cuota de debutar en Independiente, ya estaba para ir al plantel profesional. Al llegar joven a Inglaterra me costó más. Yo iba a debutar joven en Independiente y llegar a Europa joven, pero con más rodaje. Pero estoy feliz y muy orgulloso de lo lejos que estoy".

Por último, resumió cuánta fe se tiene: "Nunca tuve tanta confianza, Unai me dijo que me siente como líder dentro del plantel. Es algo que realmente me da ganas de seguir y voy a llegar lo más lejos en las competiciones. Busco jugar en la Premier y estar cerca de la Selección".

Fuente: TyC sports