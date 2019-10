La calentura de Ledesma: “Nos referearon como a un país chico del rugby”

Mario Ledesma, director técnico de Los Pumas, criticó al árbitro australiano Angus Gardner luego de la derrota ante Francia por 23-21, en el debut en el Mundial de Rugby de Japón, y aseguró: “Nos referearon como a un país chico del rugby”.

“Es una lástima que un réferi que es tan bueno no haya visto el offside de Picamoles. El árbitro dice que Cubelli tiene las manos en la pelota: primero que esa no es la regla y segundo que no las tiene”, disparó el DT en diálogo con Espn. Luego, agregó que Les Bleus habían cometido demasiadas infracciones y habían recibido advertencias pero nunca una tarjeta. “Sabemos que es así y hay que hacer mejor las cosas”, lamentó.

Respecto al juego, Ledesma aseguró que Los Pumas pagaron caro los errores de la primera etapa: “En un Mundial vos tenes que meter los puntos que se te ofrecen”, explicó. Y cerró con optimismo: “Tendríamos que haber defendido mejor, pero me quiero quedar con ese segundo tiempo y buscar la clasificación”.



La imagen de la jugada que reclama Ledesma y rápidamente se viralizó en las redes:



Fuente: TyC sports