Alfaro, tras San Lorenzo-Boca: "Ganamos con mucha autoridad"

Gustavo Alfaro habló en el Nuevo Gasómetro sobre el triunfo de Boca sobre San Lorenzo. Y analizó: "Había que jugarlo como los clásicos, llevarlo al terreno que nos convenía. Vi al equipo muy bien plantado, manejamos los tiempos y fallamos algunas situaciones de contra como para resolverlo antes, pero terminamos ganando con mucha autoridad".

Después, el DT consideró: "Los rasgos del equipo son el compromiso, el sentido de pertenencia, la inteligencia para jugar un partido muy aplicado. Teníamos un déficit, la tenencia de pelota, si incrementábamos la tenencia íbamos a tener más condiciones para ganar, y había que hacerlo en un partido como el de San Lorenzo".

Sobre el hecho de que Mauro Zárate no sumara minutos, apuntó: "Era una situación difícil porque Carlitos (Tevez) también está bien, hoy Mauro cumplía 30 días de la lesión y con tres semanas de inactividad y solamente una práctica de fútbol, (Eduardo) Salvio llegó con una semana menos de inactividad porque se lesionó una semana después. Vinimos a jugar un clásico y ganarlo, son decisiones para ganar el partido. Recuperamos a Bebelo (Emanuel Reynoso), volvió Toto, le dije a Mauro que se quede tranquilo, esa lesión no le permitió tener continuidad, pero ya va a sumar más entrenamientos intensos y va a llegar bien".

Sobre la lesión de Esteban Andrada, reveló: "Muy por arriba me dijo el médico que eviten jugar para atrás para no forzarlo a patear, se le cargó un poco el músculo, pero me dijo que terminó el partido sin inconvenientes". E indicó sobre Julio Buffarini y Emmanuel Mas, ex San Lorenzo: "Vi muy bien a Buffarini y a Emma, son partidos especiales. La adversidad a Julio no lo condiciona, lo motivó, jugaron un gran partido. No había que perder en los extremos con los mellizos Romero para obligarlos a ir por el medio".

Fuente: TyC sportrs