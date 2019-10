Buffarini, ilusionado con ser titular en el Superclásico ante River

Julio Buffarini, defensor de Boca, expresó su ilusión de poder estar en el Superclásico del próximo martes ante River, por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores en el Monumental, antes de visitar el Hospital Tobar García junto a Mauro Zárate, Kevin Mac Allister y el presidente Daniel Angelici.

"Necesitaba un partido así para agarrar confianza después de la lesión que sufrí contra Tigre. No sé si me veo o no adentro, ojalá pueda estar en el clásico, más en una semifinal. Para nosotros es un partido importante, no es una revancha", afirmó el lateral.

Además, el cordobés analizó: "River es un equipo que tiene dinámica y presiona mucho, pero nosotros venimos de menor a mayor. Va a ser un encuentro muy lindo".

Fuente: TyC sports