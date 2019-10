Caruso Lombardi: "A Maradona lo están haciendo pelota"

Ricardo Caruso Lombardi defendió a Diego Maradona y criticó a aquellos que están a su lado. “No lo están cuidando al ídolo. Lo están castigando mal, haciendo pelota. En vez de ayudarlo, todo lo contrario”, afirmó a Súper Deportivo de Radio Villa Trinidad.



El entrenador destacó que “lo que pasa que nadie tiene los huevos suficientes para decirlo”. Además, agregó: “Se están burlando. Me duele porque creo que hay que protegerlo y no usarlo para hacer plata. Está bien que hable, él te la manda a guardar sin problema, pero no en todo momento".



Con respecto al mundo del fútbol, Caruso Lombardi también fue crítico. “No les importa, porque es un generador de dinero constante. No lo cuidan. Si te dan un penal de esos (por el que ayer le cobraron a Talleres frente a Gimnasia)… si hay equipos que no convienen, que se olviden directamente”, manifestó.



El director técnico también se refirió a otros casos y disparó que “a Patronato no le cobran una y si no lo quieren en la Superliga entonces que no lo dejen subir”. En tanto, añadió: “A Maradona lo estamos exponiendo. Encima le ponen un micrófono cuando termina el partido para que critique al árbitro”.



Sobre cómo se lo ve a Maradona, fue contundente. “Te muestran una imagen que no es real. Hay que aprovechar de estar con él. Que alguien le dé lo que no tuvo nunca. Cuando los árbitros se equivocan, les dan una fecha. Cuando nos los entrenadores nos equivocamos, nos echan”, concluyó.

Fuente: TyC sports