Ortega: 'Si pudiese volver el tiempo atrás, no me hubiese ido nunca de River'

Ariel Ortega, uno de los últimos grandes ídolos que tuvo River, aseguró que, si tuviera la chance de retroceder, no se hubiera movido jamás de la institución que lo vio surgir en 1991, donde disputó 359 partidos en cuatro ciclos, convirtió 80 goles y ganó siete títulos.

"Si pudiese volver el tiempo atrás, no me hubiese ido nunca de River. Hubiese hecho toda mi carrera en River, pero el fútbol tiene muchos intereses y te acarrean a irte", aseguró el Burrito, de 45 años y actual jugador del Senior, en diálogo con La Página Millonaria.

Además, dolido por su final como profesional en Defensores de Belgrano, el jujeño agregó: "Me han llamado de varios lugares, pero después de River ya no quería jugar más al fútbol. Se dio en otros clubes, por bronca o despecho. Quería terminar en River y no se dio, pero después de haberme ido terminó mi carrera".

Fuente: TyC sports