Para Gelabert es el momento

El comienzo no fue el que todos esperaban en San Martín. En apenas 6 fechas, cambió de técnico, no ganó aún de local pero tampoco perdió como visitante en una categoría como la Primera Nacional que no perdona. Fue todo junto, porque además hubieron lesiones importantes que condicionaron el equipo. Todo influyó y Marcos Gelabert, referente si los hay dentro del plantel Verdinegro, ahora la realidad está cambiando y el domingo debe ser el momento del despegue ante Temperley. Después del empate en Morón, el plantel volvió al trabajo este martes y el Pampa ya se metió en el Operativo Celeste para buscar la primera victoria en el Pueblo Viejo.



"No fue un comienzo sencillo para nosotros. Habíamos hecho toda la pretemporada con una idea y a la segunda fecha, hubo cambio de entrenador. Nos tuvimos que reacomodar sobre la marcha en un lapso de tres partidos con la llegada del nuevo técnico y el interinato de Garelli pero además, en el medio, se lesionaron elementos muy importantes en el plantel. Todo se asoció para que termináramos lejos de lo que queríamos. Uno veía que San Martín era el equipo con más inactividad desde su formación porque repasando Rafa Barrios venía sin jugar hacía rato, Monteseirín venía de una lesión de cruzados, Iberbia no había tenido continuidad en Olimpo, Jérez Silva había alternado mucho en México y Martín Bravo había tenido un primer semestre irregular. Era demasiado. Pero aún así, nos pudimos reacomodar y viendo lo que se jugó hasta ahora, de 6 fechas salimos de visitantes en 4 y en esta categoría no es sencillo eso. Son viajes largos, canchas complicadas, rivales durísimos. Son condicionantes pero ya quedaron atrás. Ahora, estamos mentalizados en que este debe ser el momento. Despegar definitivamente. Ningún equipo nos superó, es más perdimos contra el puntero en San Juan y ese Estudiantes viene con un ritmo de un año y medio jugando juntos. Son condicionantes que quedaron atrás. Ahora, es otro el presente y creo que contra Morón se empezaron a ver las cosas que queremos para San Martín", resumió Marcos tras el primer día de trabajo en Concepción.



Viendo lo que se viene que será Temperley este domingo a partir de las 17.30 en el Pueblo Viejo, el Pampa se llena de optimismo: "Estoy seguro que será el momento que todos queremos. Hemos venido trabajando muy bien y en el grupo entusiasma ver a chicos que se recuperaron como Mattia, Cardozo y Maxi Martínez. Ya los chicos que venían con poco ritmo, jugaron tres partidos completos y están mejor que nunca. No hay pretextos pero necesitamos meter dos partidos consecutivos en San Juan como para potenciar los puntos que sacamos afuera. Así es la categoría porque sirve sumar afuera pero darle plus ganando en casa. Hemos visto cosas que entrenamos y que después se reflejan en la cancha. Eso facilita todo porque la idea de Grelak va afirmandose. Estoy convencido que este es el momento. Nos costó, arrancamos a los tumbos, nos reacomodamos en la marcha y ahora San Martín puede ser el que todos queremos".

El volante Verdinegro apunta a que contra Temperley sea el despegue definitivo en la Primera Nacional.

Fuente: Diario de Cuyo