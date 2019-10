Argentina no, el resto sí: ¿a quiénes pierden Boca y River por la fecha FIFA?

La Selección Argentina no tiene convocados de Boca y River para la próxima fecha FIFA -del 7 al 15 de octubre- para no interferir en la semifinal de la Copa Libertadores entre ambos -el 1° en el Monumental y el 22 en La Bombonera-, pero en otros combinados nacionales no tuvieron en cuenta dicha cuestión y, por lo menos, aparecen en las listas. ¿A quiénes pierden Gustavo Alfaro y Marcelo Gallardo en medio del cruce?

Del lado del Millonario, Robert Rojas aparece en la lista de Paraguay, mientras que Rafael Santos Borré es uno de los preseleccionados por Colombia. A la Sub-23 de este último podría ser llamado Jorge Carrascal, mientras que se espera que Chile tenga en cuenta a Paulo Díaz. Encima, los dirigidos por el Muñeco juegan el 11/10 en Mendoza por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Por la parte xeneize, en la nómina previa con 37 jugadores del combinado cafetero están Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa. En la misma situación se nombra a Daniele De Rossi, con posibilidades de reincorporarse a Italia. A su vez, Eduardo Berizzo llamó a Junior Alonso para los guaraníes y Jan Carlos Hurtado partirá para sumarse a Venezuela.

Fuente: TyC sports