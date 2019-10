Alfaro: "A Salvio lo cuidamos por precaución, no está lesionado"

La ausencia de Eduardo Salvio ante Newell's fue uno de los ejes centrales de la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro tras el empate 1-1 en la Bombonera, que podría quitarle la punta si es que Talleres le gana mañana a Independiente en el Libertadores de América.

Es que se viene la ida de la semifinal de la Copa Libertadores ante River en el Monumental y el Toto es una pieza clave en el sistema. "Él tuvo una sensación propia de la cicatriz del desgarro durante la semana, que es normal, y si lo cuidamos fue por precaución, no está lesionado", aseguró el DT, que ya puso el foco en el ámbito internacional.

Y agregó: "Hoy se entrenó muy bien, con mucha intensidad. Si está para jugar, lo hará. No me voy a apurar si el partido es el martes. Sus estudios no arrojaron una lesión. Va a depender de su evolución diaria".

Boca cuenta con el antecedente de Ramón Ábila, quien no llegó en su plenitud física para la definición de la Libertadores 2018 en Madrid y tuvo que ser reemplazado por Darío Benedetto en el primer cuarto de hora del segundo tiempo.

"No voy a arriesgar a Salvio si no está en condiciones. No voy a hacer un cambio en el primer tiempo. Si tiene que suceder algo, que sea hoy y no el martes. Por eso jugaron Wanchope y Mauro (Zárate), que llegaba con unos días más de recuperación y jugó unos minutos más", deslizó.

En cuanto a las condiciones físicas del resto de los jugadores, el DT sentenció: "Están todos muy bien. Tanto (Esteban) Andrada como (Carlos) Izquierdoz me pidieron jugar. Son jugadores que tienen una recuperación activa muy rápida. En el caso de Andrada, si hubiese estado en riesgo, no habría jugado. Lo consultamos con el médico y el arquero no tenía nada. Estamos mentalizados para jugar algo tan lindo y muy fuerte que nos motiva mucho".

Fuente: TyC sports