Gallardo, claro con los lesionados: Pratto y De La Cruz sí, Quintero no

Marcelo Gallardo, entrenador de River, dejó atrás la victoria con suplentes por 2-0 sobre Gimnasia en la Superliga y puso el foco en la semifinal de la Copa Libertadores ante Boca, que comenzará el martes en el Monumental. De cara a la ida, su equipo llega con varios averiados y el Muñeco fue claro acerca de las situaciones.

"Por más que Juanfer (Quintero) vaya a tener el alta, le faltan entrenamientos y partidos. Recién ahora está a la par del equipo, hizo solamente una práctica de fútbol esta semana. No hay que acelerarse con los tiempos. Si sigue así, va a tener más chances para la revancha", expresó.

Por otra parte, fue muy optimista con respecto a los otros dos averiados. "Creemos que (Nicolás) De La Cruz y (Lucas) Pratto van a llegar en buenas condiciones. Después evaluaremos las opciones de juego que tenemos", agregó el DT antes de retornar al Monumental desde el Bosque.

Finalmente, criticó el rolde la prensa alrrededor del supuesto desgarro de Eduardo Salvio, del que el Xeneize no brindó un parte médico y además figuró en la última lista de concentrados. "No entro en ese juego, es más mediático que otra cosa. No hacemos esa pavada de ocultar lesionados para que el rival piense otra cosa", concluyó.

Fuente: TyC sports