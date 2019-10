Top Race Junior: Ariel Persia, campeón por un día

El piloto sanjuanino del Top Race Junior, Ariel Persia, ganó el fin de semana en el autódromo de Alta Gracia y festejó el campeonato. Sin embargo, este lunes, le informaron desde la categoría que todavía no salía campeón, a falta de tres fechas.

“Tuvimos un fin de semana perfecto, hicimos la pole, record de vuelta, ganamos bien la final. Venimos bien en todo el año, desde que nos subimos en El Zonda, hemos sido protagonistas. Tenemos casi todas las pole, ganamos todas las fechas en la pista. Me sacaron un puesto por una falsa largada supuestamente”, comentó el piloto.

“Hasta este lunes a las 14.340 era el campeón, ahora no. Me llamaron de la categoría y me avisaron que estaban mezclados los puntos, el sistema de puntaje no es el mismo del Top Race Series y el Top Race V6 que la categoría Junior. Nos faltan algunos puntos para obtener el campeonato, pero todavía quedan 3 fechas, tenemos que seguir yendo a pelear las carreras como lo hemos ido haciendo y disfrutar el automovilismo arriba como abajo del auto. Y si se tiene que dar se va a dar”, sostuvo el sanjuanino.

Persia, arrancó el campeonato dos fechas más tarde en el autódromo El Zonda. Sin embargo, desde ese entonces, fue contundente: ganó 6 de 7 carreras y se quedó con 6 de 7 pole positions.

“No estaba con la idea de subirme a un auto a nivel nacional por la cantidad de viajes, los kilómetros. Fabricio me dijo que conseguía un auto, mi viejo me motivó. A mí me apasiona el automovilismo, asique me gustó y acá estamos”, dijo.

El piloto, reconoció que “la verdad que me puede haber pasado de haber llevado una estadística que no era el correcto. Siempre encaro el campeonato de la misma forma, yo no miro los puntos, siempre trato de ir y traer el mejor resultado en la pista. Es una consecuencia el campeonato, pero esta últimas fechas vamos a salir a buscar lo mejor”, avisó.