Ante una multitud llegó Boca a San Juan

Cientos de fanáticos de Boca de todos el país se agolparon desde temprano en las puertas del hotel de avenida Jose Ignacio de La Roza y lateral de Circunvalación para ver llegar a sus ídolos. La espera no fue tan larga, porque a diferencia de otras oportunidades el vuelo partió y llegó a tiempo a la provincia y antes de las 21, (horario previsto), los 20 convocados por Miguel Angel Russo desfilaban por las escaleras de ingreso del hotel en busca de sus habitaciones. Entre los más ovacionados a la hora de pasar entre los hinchas fue Carlos Tevez y el sanjuanino Emmanuel Mas.

El contacto de los jugadores con los hinchas que los esperaban fue de lejos nomas, apenas levantaron sus manos para saludar y agradecer que les hicieran el "aguante" desde tan temprano. Otras de las figuras que recibió ovaciones fue el DT, Miguel Angel Russo, en su vuelta a Boca y con la esperanza a cuesta de los hinchas que vuelva a repetir en su nuevo paso lo que hizo en 2007, cuando logró ganar la última Copa Libertadores para el Xeneize. Pero un poco más desapercibido para los hinchas, pero no para las cámaras fue otras de las figuras fuertes que se esperaba llegaran a San Juan. Se trata del presidente Jorge Ameal, quien viajó con el plantel, con respecto a Pergolini y Riquelme, no vinieron, pero no se descarta que para el domingo puedan estar alguno de los dos.

Con respecto al plantel, esta mañana en el entrenamiento previo a viajar a San Juan, se conoció la lesión del arquero Andrada, figura indiscutida del arco Xeneize. Pese a esa baja el resto de los convocados llegaron todos. Sobre la estadía de Boca en San Juan se sabe que se quedarán hasta el viernes y luego viajarán a Buenos Aires, para regresar el sábado a la espera del segundo partido amistoso ante Paranaense de Brasil el domingo a las 22 en el Bicentenario.