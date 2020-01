Histórico: Los Pumas jugaran en el Bicentenario ante los campeones del mundo

Una de las páginas más importantes del deporte sanjuanino se escribirá el 18 de agosto en el estadio San Juan del Bicentenario, cuando Los Pumas enfrenten, nada más y nada menos que a los campeones del mundo, el seleccionado de Rugby de Sudáfrica, más conocido como Los Springboks.

El encuentro fue confirmado en la tarde de este sábado por el mismísimo gobernador Uñac, en el espacio Clarín, cuando junto al Secretario de Deportes, Jorge Coqui Chicca, el presidente de la Unión Argentina de Rugby Marcelo Rodríguez y el medio scrum de Jaguares Tomás Cubelli, anunció que San Juan tendrá el orgullo de recibir a los campeones del mundo en un encuentro que se jugará por la segunda fecha del Rugby Championship.

Este será además, el primer compromiso oficial que el flamante campeón del mundo disputará fuera de su casa, después de lo que fue la obtención del título de campeones del mundo, tras ganarle a Inglaterra la final del mundial de Japón 2019.

En tanto que, los otro dos encuentros que se disputaran en el país, no tienen sede confirmada, aunque se cree que no saldría de las plazas de Buenos Aires, La Plata (All Blacks), Salta, Córdoba y Santa Fe (Wallabies). Los equipos que participaran de este Rugby Championship son Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina.